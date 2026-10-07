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台股基金績效夠威 近一個月前十強漲幅全數超車大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股指數劍指5萬點，盤面多頭氣勢強勁。聯合報系資料照
台股指數劍指5萬點，盤面多頭氣勢強勁。聯合報系資料照

台股指數劍指5萬點，盤面多頭氣勢強勁。台股基金近一個月績效前十強全數大幅超車大盤，漲幅更達大盤兩倍以上，後市有望延續強勢，成為市場關注焦點。

根據CMoney統計至5日，觀察台股基金近月前十強依序包括：群益店頭市場漲17.7%、華南永昌未來科技漲16.07%、國泰中小成長漲16.01%、華南永昌永昌漲15.7%、群益葛萊美漲15.2%、富邦上選漲15%、富邦新台商漲14.6%、滙豐台灣精典漲14.3%、富邦精選五虎漲14.2%、安聯台灣科技漲14.1%，全數超越大盤同期的6.7%、以及櫃買指數的7.4%。

台股昨（6）日早盤一度走高至49,968點，隨後轉為高檔震盪，指數在平盤附近整理，終場小漲收紅，再創歷史新高；成交金額則縮減至9,759億元。

大盤周一帶量急漲後，周二適度震盪消化短線獲利了結賣壓，呈現「價穩量縮」格局，型態、均線、技術指標及量價結構仍有利多方，法人預期整理後仍有機會再攻，短線可望再戰5萬點大關。

另觀察盤面結構，電子股轉入震盪，權值塑化、金融保險及航運適時輪動，支撐指數力守平盤。法人認為，權值電子維持穩健表現，有利台股續戰5萬點；電子族群則漲跌互見，其中PCB、低軌衛星表現較佳。近期強勢的半導體設備、設計IP、銅箔基板、載板、散熱及矽晶圓等族群雖同步震盪，但整體強度仍佳，多頭格局尚未改變。

玉山投信表示，台灣8月景氣燈號連續九個月維持紅燈，反映AI驅動的成長循環仍在延續。從外銷、工業生產到資本支出，均可見AI需求帶來的正向效應，半導體廠商持續擴充先進製程與先進封裝產能，企業對未來需求展望仍具高度信心，也為台股基本面提供有力支撐。

安聯投信提醒，能源價格波動、地緣政治衝突、全球財政壓力及貨幣政策變化，仍可能為金融市場帶來不確定性。若高殖利率環境延續，市場評價面波動幅度可能加劇，投資人仍需留意全球政經情勢及金融市場重新定價風險。不過，在高利率與高評價並存的市場環境下，投資人對企業獲利驗證的要求更加嚴格，資金預期將持續流向營收及每股稅後盈餘（EPS）成長能見度較高的AI相關企業。

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