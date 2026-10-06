櫃買指數連四紅 這檔基金漲幅10.84%居冠

今年來表現一直不如台股大盤的櫃買指數近期走勢亮麗，10月5日交出連四紅的佳績。統計櫃買指數這四個交易日漲幅4.91%，領先同期間大盤的4.37%，櫃買指數強彈連帶店頭市場基金績效也水漲船高，統計投信發行的中小型、店頭市場基金以連續收紅期間績效來看，群益店頭市場基金上漲10.84%表現最佳。

法人表示，中小型股增溫，後續表現頗有追趕上大盤的態勢。台股奔5萬點行情若要持續發熱，最需要中小型股續航，因此，相關台股基金後市表現可期。

群益投信台股研究團隊表示，台灣經濟成長性與各產業展望都有投資機會，台股自然也是投資人成長投資必要選項，台股長期趨勢往上不變，台股行情要持續發熱，最需要中小型股續航，不過中小型個股的震盪加劇，表現差異相當大，基金投資的低波動優勢勝過個股，投資人可以上櫃、中小型台股基金來介入。

群益店頭市場暨主動群益核心50ETF（00415A）經理人許育誌表示，現階段台股外資期選指標仍屬中性偏多格局，也帶動櫃買指數持續攻高，類股輪動亦屬健康，不過在估值來到相對高檔下，出現震盪的機會也相對提升，操作仍以選股為重，可聚焦 AI 伺服器、PCB／ABF、測試介面、光通訊、半導體設備、ASIC／IP、電源與散熱等方向。

群益中小型股基金經理人周立民指出，具題材想像的中小型個股、營收成長股可望接棒。投資佈局上建議汰弱換強，可留意財報佳或營運展望正向且具基本面的個股，可布局展望佳的中小型個股與績優傳產，並注意今年有成長甚至獲利創新高的低基期利基型個股。