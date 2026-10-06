AI相關成長型題材當紅 電力算力、天然資源也受青睞

時序進入第4季旺季，投信新募基金繼續重押AI相關成長型股票，除了台股主動式ETF之外，標的還擴大到韓股、亞股等主動式ETF，以及電力算力與天然資源基金。

10月有三檔台股ETF開募，全都是主動式ETF，也全都由明星經理人操盤。其中，主動台新台灣中小（00416A）已於昨（5）日開募，訴求為第一檔以中小型股為主力的台股主動式ETF，鎖定股本80億元以下、爆發力強的明日之星。

主動玉山關鍵科技將於19日開募，為玉山投信首檔台股主動式ETF，將布局30至35檔個股，兼顧科技龍頭與成長新星。

主動復華台灣新星將在21日開募，是復華投信第二檔台股主動式ETF，鎖定市值前300大潛力之星，涵蓋大中小型企業，不配息。

AI需求熱，帶動對於電力及天然資源的需求。富蘭克林華美核心AI電力算力ETF同樣於5日開募，追蹤Solactive 核心AI電力算力科技指數，訴求是全台首檔完整布局黃仁勳「AI五層蛋糕」架構的全球型主題ETF，讓投資人一次布局全球AI核心供應鏈，不配息。另外，永豐全球戰略資源基金於19日開募，聚焦鈾礦、稀土、電力等主題。

兆豐美國黃金礦業基金於6日開募，為全台首檔美國黃金礦業ETF，著眼於黃金與美股等資產類別的連動度低、且是避險資產首選，可望強化投資組合的多元化程度。

中信標普金屬及礦業這檔ETF則於11月下旬募集，除了布局黃金以外，也將投資受惠於AI基礎建設需求的礦業股。

野村投信在11月將推出主動野村亞洲科技、野村韓國科技30這兩檔ETF，將投資範圍擴大到亞洲科技股。

主動野村亞洲科技以台、日、韓為主，透過主動研究及跨市場布局，讓投資人完整參與亞洲科技股的成長；野村韓國科技30追蹤NYSE TIP韓國科技30指數，除了考量市值與流動性，更納入研發費用、獲利品質及股價動能等條件。

在這波募集潮中，只有兩檔債券產品，即宏利高評等超國際債券基金、東方匯理20-35年期AAA至A級美元公司債券ETF，都是國內首發。前者為國內首檔主要投資國際組織所發行的AAA評等債券，後者則是東方匯理投信發行的第一檔ETF。