黃豆市場聚焦供需與貿易流向 阿根廷豆粕溢價走高、美國收割延遲

黃豆市場上周受到短期供給干擾與區域需求表現的影響，相關期貨走勢維持高檔震盪。其中，歐盟需求相對強勁，推升阿根廷豆粕溢價至5月以來高點，相較於巴西豆粕的溢價擴大至每短噸5.50美元，主要與歐盟因應EUDR（歐盟零毀林法規）而增加合規採購有關。此外，阿根廷8月黃豆壓榨量亦創下近10年同期新高，顯示當地加工需求維持一定動能。

美國方面，愛荷華州9月持續降雨，使黃豆收割進度受到影響。9月下旬當地僅約2%至4%的黃豆完成收割，低於常年同期逾15%的水準。收割延遲也增加市場對作物品質、倒伏及田間發芽等問題的疑慮，部分美國黃豆加工商因此積極採購原料。不過，市場仍預期南美新作收成可望維持在相對高檔，全球黃豆供應整體仍相對充裕，因此短期供給干擾對市場的支撐效果仍受到一定程度限制。貿易流向方面，加拿大玉米出口明顯增加，但黃豆出口則受到供需結構變化影響。2026／27年度初期，加拿大玉米出口量達6.8萬噸，約為去年同期的5倍；黃豆則受到產量與國內壓榨需求變化影響，出口量面臨壓力。加拿大統計局預估2026年黃豆產量約750萬噸，年增7.8%，但當季實際可供出口量仍可能受到國內加工需求增加等因素限制。

大陸需求同樣受到市場關注。隨著美國黃豆收割延遲，短期供應不確定性升高，大陸買家採購興趣有所回溫。不過，現行10%關稅仍限制部分大陸民營壓榨廠的採購意願，市場需求主要仍由國營採購支撐。整體而言，全球黃豆貿易流向正在受到產地供給、區域加工需求及貿易政策等因素影響，區域供需變化也可能進一步牽動後續國際貿易結構。

街口投信表示，近期黃豆市場短線受到美國收割延遲、阿根廷豆粕需求增加及中國大陸採購動向等因素支撐，但目前全球供應基本面仍不宜過度樂觀。美國收割進度、作物品質及後續天候變化，將是短期市場的重要觀察因素；若收割進度逐步恢復正常，前期因供應疑慮形成的支撐可能有所減弱。

展望未來一周，市場焦點將持續集中於天候、收割進度及貿易政策。歐盟目前正研議飼料供應應變措施，以降低EUDR對豆粕進口所帶來的不確定性，若合規採購需求持續增加，阿根廷豆粕在區域供應中的競爭優勢可能延續。另一方面，美國愛荷華州收割延遲所衍生的品質下降、倒伏、田間發芽及莖腐病等問題，仍可能帶來短期供應疑慮。

街口投信認為，短期黃豆市場仍可能受到供給干擾及區域需求支撐，維持高檔震盪格局；不過，南美新作產量預期仍偏高，全球供應充裕的基本面尚未明顯改變。後續若美國收割進度改善，且南美豐收預期逐步獲得確認，市場供應壓力可能重新成為影響行情的重要因素，因此後續仍須留意供需兩端的變化。