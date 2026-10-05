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智利銅礦供應風險升溫、陸精煉銅增產放緩 供給緊縮格局仍將主導銅市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球大型銅礦場之一的Escondida傳出相關工會以高票通過罷工授權，而智利Centinela銅礦場的兩大工會也同樣發生支持罷工的行動，雖然目前均已進入政府強制調解程序，尚未對生產造成實際影響，但市場擔憂後續若協商破裂，可能對全球銅精礦供應形成衝擊。此外，受到暴風雨干擾及礦石品位下降的影響，智利在8月銅產量年減12.8%，顯示出全球最大產銅國正面臨惡劣天候、礦山老化及罷工事件的影響。在多項供應風險同步影響的狀況下，市場對未來銅礦供給成長的能力產生疑慮，也使得近期銅價在波動幅度加大的整理過程中，其底部持續獲得強勁的支撐力道。

除礦場供應風險之外，全球精煉銅市場也出現成長放緩訊號。其中，中國大陸的冶煉企業，因為銅精礦供應不足、廢銅來源減少，以及硫酸價格回落削弱獲利能力，預計精煉銅產量的增幅，將較前一年明顯下降。同時，多家大陸冶煉廠規劃於10月至11月進行歲修，進一步限制短期產量的成長幅度。此外，美國潛在精煉銅進口關稅政策雖未正式公布，但該政策的不確定性，仍持續影響全球銅流向。過去一年大量銅材流入美國，造成COMEX銅庫存水位上升至將近70萬噸的新高，並導致亞洲市場的可流通現貨偏緊，進而推升中國大陸銅現貨的溢價表現，顯示出全球銅供應的分布，仍存在結構性失衡的狀況。

街口投信表示，展望未來一周，市場將持續關注智利Escondida及Centinela兩大銅礦場的調解結果，若勞資協商未能達成共識，則供應中斷風險將進一步升高。同時，大陸冶煉廠維修計畫是否大幅影響精煉銅產出，以及美國對銅關稅政策的最新發展，也將成為左右市場情緒的重要因素。從中長期的角度觀察，全球大型礦商正加速透過合作、併購及資產整合取得銅資源，反映出業界普遍認為，未來優質銅礦的供給成長有限。在礦石品位下降、開發成本提高及能源轉型需求穩定的成長背景下，銅市基本面仍偏向供應緊張格局，預期價格的短線走勢將維持高檔振盪的格局。

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