前三季績效翻倍基金9成由台股包辦 台股叩關5萬點還能買

台股5萬點近在咫尺，台股基金績效更大放異彩！2026年前三季，145檔台股基金中，125檔報酬跑贏大盤；國內可銷售的境內外共同基金共有43檔報酬翻倍，其中39檔更由台股基金包辦，占比逾九成。亮眼成績背後，投資人也擔心高利率、油價與AI獲利前景，猶豫現在進場是否買在高點。「鉅亨買基金」表示，創高後能否續漲，關鍵在企業獲利與成長動能。看好台股者可分批參與，並保留回檔加碼的餘裕，避免因追逐績效而一次重押。

根據理柏環球統計，台股前三季上漲68.1%，129檔台灣股票基金也有109檔勝出，16檔台灣中小型股票基金更全數超越大盤。觀察報酬翻倍的基金中，台灣股票基金占33檔，最高報酬達146%；台灣中小型股票基金占六檔，最高更達160.5%，居所有基金之冠。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台股基金不只拿下多數翻倍席次，更有廣泛超越大盤的表現，展現經理人掌握產業輪動與選股的優勢。

亮眼績效能否延續至第4季，仍要回到AI需求與企業獲利檢視。張榮仁表示，台灣在晶片製造、伺服器與相關設備供應鏈具備優勢，全球AI建設持續推進，有助企業承接需求。市場雖關注龐大投資何時回收，但AI付費使用與商業應用也正擴大，後續應觀察需求能否持續轉化為訂單、營收與現金流。投資回收需要時間，成長機會卻可能提前反映在股價上；由於各家企業受惠程度不同，能否辨識具實質獲利潛力的企業，將更考驗基金經理人的選股能力。

除成長能否兌現，高殖利率與油價也是影響後市的重要變數。張榮仁指出，長債殖利率走高，除通膨因素，也反映政府發債與企業融資需求增加。資金成本上升會對股市評價形成壓力，但若營收與獲利持續成長，企業仍有能力承受。油價上漲則可能推升運輸與生產成本，是否進一步引發廣泛通膨，仍須觀察漲勢的持續性及傳導程度。因此，高利率與高油價固然需要留意，但能否改變股市走勢，還要看其對經濟成長與企業獲利的實際影響。

即使看好基本面，「現在買會不會站在山頂」仍是許多投資人的心結。張榮仁表示，指數創高代表突破過去價格，並不等於後續沒有上漲空間。鉅亨買基金回測標普500指數自1957年以來資料，在創歷史新高後的下一交易日進場，持有五年的平均累積價格報酬達50.9%。這項美股經驗雖不能直接推論台股表現，仍提醒投資人，單憑「已經漲很多」而持續等待，可能錯過後續成長。對買點有所顧慮者，可透過分次投入分散進場時點，減少反覆猜測高低點的壓力。

張榮仁強調，前三季績效讓台股基金成為市場焦點，第4季布局則應從過去的報酬，進一步看向未來的成長。挑選基金時，應兼顧長期表現、選股策略與回檔風險，透過定期定額持續累積，也可搭配「鉅亨超底王」，在達到設定跌幅時自動加碼，並預留足夠資金。已有持倉者則應檢視台股與科技部位是否過度集中，適度調整配置。面對5萬點關卡，掌握獲利前景、安排投入節奏，比單憑指數高低決定進出，更有助於兼顧投資機會與承受波動的能力。