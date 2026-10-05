績效翻倍基金9成由台股包辦 台股叩關5萬還能買？

台股5萬點近在咫尺，台股基金績效也跟進，今年前3季，145檔台股基金中，有125檔報酬跑贏大盤；國內可銷售的境內外共同基金共有43檔報酬翻倍，其中39檔由台股基金包辦，占比逾9成。不過，歷史高點也成為投資人心結。

亮眼績效能否延續至第4季？「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，仍要回到AI需求與企業獲利檢視，台灣在晶片製造、伺服器與相關設備供應鏈具備優勢，全球AI建設持續推進，有助企業承接需求。

市場雖關注龐大投資何時回收，但AI付費使用與商業應用也正擴大，張榮仁指出，後續應觀察需求能否持續轉化為訂單、營收與現金流。投資回收需要時間，成長機會卻可能提前反映在股價上。

除了成長能否兌現，高殖利率與油價也是影響後市的重要變數。張榮仁指出，長債殖利率走高，除了通膨因素，也反映政府發債與企業融資需求增加。資金成本上升會對股市評價形成壓力，但若營收與獲利持續成長，企業仍有能力承受。

同時，油價上漲則可能推升運輸與生產成本，是否進一步引發廣泛通膨，仍須觀察漲勢的持續性及傳導程度。因此，高利率與高油價固然需要留意，但能否改變股市走勢，還要看其對經濟成長與企業獲利的實際影響。

「現在買會不會站在山頂」仍是許多投資人的心結。張榮仁表示，指數創高代表突破過去價格，並不等於後續沒有上漲空間，鉅亨買基金回測標普500指數自1957年以來資料，在創歷史新高後的下一交易日進場，持有5年的平均累積價格報酬達50.9%，這項美股經驗雖不能直接推論台股表現，仍提醒投資人，單憑「已經漲很多」而持續等待，可能錯過後續成長。