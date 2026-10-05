快訊

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

諾貝爾醫學獎得主出爐 美、德三學者獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

績效翻倍基金9成由台股包辦 台股叩關5萬還能買？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股創新高，距離5萬點僅一步之遙，台股歷史高檔還能買嗎？聯合報系資料照
台股創新高，距離5萬點僅一步之遙，台股歷史高檔還能買嗎？聯合報系資料照

台股5萬點近在咫尺，台股基金績效也跟進，今年前3季，145檔台股基金中，有125檔報酬跑贏大盤；國內可銷售的境內外共同基金共有43檔報酬翻倍，其中39檔由台股基金包辦，占比逾9成。不過，歷史高點也成為投資人心結。

亮眼績效能否延續至第4季？「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，仍要回到AI需求與企業獲利檢視，台灣在晶片製造、伺服器與相關設備供應鏈具備優勢，全球AI建設持續推進，有助企業承接需求。

市場雖關注龐大投資何時回收，但AI付費使用與商業應用也正擴大，張榮仁指出，後續應觀察需求能否持續轉化為訂單、營收與現金流。投資回收需要時間，成長機會卻可能提前反映在股價上。

除了成長能否兌現，高殖利率與油價也是影響後市的重要變數。張榮仁指出，長債殖利率走高，除了通膨因素，也反映政府發債與企業融資需求增加。資金成本上升會對股市評價形成壓力，但若營收與獲利持續成長，企業仍有能力承受。

同時，油價上漲則可能推升運輸與生產成本，是否進一步引發廣泛通膨，仍須觀察漲勢的持續性及傳導程度。因此，高利率與高油價固然需要留意，但能否改變股市走勢，還要看其對經濟成長與企業獲利的實際影響。

「現在買會不會站在山頂」仍是許多投資人的心結。張榮仁表示，指數創高代表突破過去價格，並不等於後續沒有上漲空間，鉅亨買基金回測標普500指數自1957年以來資料，在創歷史新高後的下一交易日進場，持有5年的平均累積價格報酬達50.9%，這項美股經驗雖不能直接推論台股表現，仍提醒投資人，單憑「已經漲很多」而持續等待，可能錯過後續成長。

台股 基金 績效

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前三季台股掛牌原型 ETF 績效榜揭曉 七檔含息報酬翻倍

市值型ETF攻守兼備 00912擬配1.8元、年化配息率上看20%

台股挑戰5萬點大關 00981A盤中勁揚近4%、近半年股價漲幅稱冠

交投謹慎！外資上周賣超亞股 台陸股市獨強

相關新聞

績效翻倍基金9成由台股包辦 台股叩關5萬還能買？

台股5萬點近在咫尺，台股基金績效也跟進，今年前3季，145檔台股基金中，有125檔報酬跑贏大盤；國內可銷售的境內外共同基金共有43檔報酬翻倍，其中39檔由台股基金包辦，占比逾9成。不過，歷史高點也成為投資人心結。

統一投信響應臺灣周、免費講座報名起跑 助投資人升級財富新局

以普惠金融的企業社會責任為使命，為了協助投資人升級理財視野，統一投信響應2026年臺灣周活動，預計於11月10日下午舉辦「生生不息・升級財富新局 以長期視角洞察市場機會」講座。這場免費講座的重量級講師陣容，包括統一投信總經理董永寬、基金經理人郭智偉、財經專家蕭碧燕，從財富觀念、科技趨勢、定期定額三大面向，讓投資人不僅能看懂投資，還能更進一步規劃長期投資。

安聯投信海外投資首席許家豪：收益率重新定價新階段

安聯投信海外投資首席許家豪表示，高利率環境不僅帶來波動，也代表收益率重新定價的新階段。相較於過去超低利率時代，投資人如今擁有更多元的配置選擇，包括投資等級債券、高股息股票及具穩定現金流的價值型企業等，均有助提升投資組合韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。