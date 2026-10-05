統一投信響應臺灣周、免費講座報名起跑 助投資人升級財富新局

以普惠金融的企業社會責任為使命，為了協助投資人升級理財視野，統一投信響應2026年臺灣周活動，預計於11月10日下午舉辦「生生不息・升級財富新局 以長期視角洞察市場機會」講座。這場免費講座的重量級講師陣容，包括統一投信總經理董永寬、基金經理人郭智偉、財經專家蕭碧燕，從財富觀念、科技趨勢、定期定額三大面向，讓投資人不僅能看懂投資，還能更進一步規劃長期投資。

講座即日起開放報名，地點位於台北市寒舍艾美酒店，名額有限，感興趣的投資人趕快透過https://pse.is/9d5rpe或文章最下方的QR code報名。

這場投資理財講座分為三個階段，第一階段「財富升級・從觀念開始」將由董永寬開場，以生活中的理財情境出發，引導投資人檢視自己的理財核心宗旨，重新聚焦投資的本質找到屬於自己的最佳理財方向，建立可長期執行的投資邏輯，達到「讓財富生生不息」的目標。

AI發展為各產業及全球市場帶來顛覆式改變，使科技成為近年股市投資焦點，但更重要的是理解趨勢如何形成，才能讀懂創新轉化的投資機會。講座的第二階段「長期視野・洞察科技新趨勢」，郭智偉將從AI帶動的全球科技變革切入，帶領投資人走到科技發展前端，理解前沿科技背後的產業脈動，並從長期投資角度，為投資人解說科技創新帶來的成長機會。

講座第三階段「財富成長・從定期定額開始」，蕭碧燕將從投資金律──定期定額為例，分享實際長期投資經驗、時間複利及投資紀律等觀念，帶領投資人了解「持續投入」在財富累積過程中扮演的關鍵性角色。講座尾聲安排「焦點對談 智富解方・關鍵問答」，由三位講者針對投資人最關心的議題進行深入探討，為其解惑。

統一投信表示，「生生不息」不只代表財富數字累積，也象徵投資思維與行動，能夠不斷延續與傳承。這次講座串聯投資人最常面對的三個問題「什麼是投資的根本、投資機會在哪裡、如何長期投資」，希望透過此次講座，讓投資人把目光從短期市場波動，拉回長期財富規劃，從建立正確理財觀念開始，了解產業趨勢與長線投資方針，在市場變化中建立屬於自己的最佳化投資策略。