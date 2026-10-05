安聯投信海外投資首席許家豪：收益率重新定價新階段

安聯投信海外投資首席許家豪表示，高利率環境不僅帶來波動，也代表收益率重新定價的新階段。相較於過去超低利率時代，投資人如今擁有更多元的配置選擇，包括投資等級債券、高股息股票及具穩定現金流的價值型企業等，均有助提升投資組合韌性。

全球市場正從過去由少數大型科技股主導的行情，逐步邁向獲利與產業輪動更加均衡的新階段。儘管仍須關注中東局勢升溫、能源價格波動、去美元化趨勢、勞動市場轉弱，以及AI投資報酬低於預期等潛在風險，但在經濟維持溫和成長、企業獲利穩健及資金面仍然充裕的背景下，風險性資產表現仍具支撐。隨著夏季波動逐步消化、市場信心回穩，資金回流與產業輪動可望延續。

近期市場氛圍明顯受美債殖利率與油價波動所牽動。隨著美債殖利率近日從多年高點回落，帶動美股10月首個交易日 扭轉早盤跌勢，美股主要指數終場同步收紅。其中與半導體主題相關的美國記憶體大廠財報與展望優於預期，加上 AI新創企業上市消息提振投資情緒，支撐科技股與半導體股走高，但油價大漲與通膨疑慮仍壓抑大盤漲幅。

許家豪表示，回到基本面，全球經濟前景持續改善。儘管通膨仍高於各國央行目標水準，地緣政治、能源價格波動等逆風因素尚未完全消退，但整體經濟活動展現出優於預期的韌性。市場普遍預期，美國經濟有望在穩定基礎上重新加速，歐洲成長動能優於市場原先預估，而中國大陸亦有機會在政策支持與內需回穩帶動下，於第4季迎來階段性反彈。近期全球金融市場焦點仍圍繞通膨、利率與經濟成長三大主軸。

美國第2季經濟成長雖較前期放緩，但主要受到庫存調整與外部需求影響，民間消費與服務業活動仍具韌性。市場關注的零售銷售數據雖略有降溫，但更反映需求回歸正常化，而非經濟急速轉弱。另一方面，勞動市場呈現「低招聘、低裁員、低流動」觀望格局，企業與勞工雙方仍維持相對審慎態度。

隨著市場逐步適應較高利率環境，主要央行仍將持續聚焦抑制通膨。繼9月升息後，市場預期美國聯準會、歐洲央行及日本銀行年底前仍有進一步升息空間，以防範能源價格回升及通膨壓力再度升溫。不過，殖利率走高本身已顯著收緊金融環境，某種程度上已替聯準會達成部分緊縮效果，也使決策官員未來擁有更多觀察與調整空間。

許家豪表示，值得注意的是，近期美國10年期公債殖利率維持高檔震盪，引發市場對利率風險的關注。然而，高殖利率並不必然意味金融市場將面臨危機，真正需要警惕的是高利率與脆弱金融結構同時出現的情境。目前無論從企業獲利、家庭資產負債表或就業市場來看，美國經濟雖已降溫，但距離失速仍有相當距離，顯示整體基本面仍相對穩健。在投資及AI相關資本支出持續擴張帶動下，企業獲利表現依然穩健，成為支撐全球股市的重要力量。

市場近期對AI產業發展出現較大分歧，有人視短期震盪為布局機會，也有人擔憂估值與投資回報風險。但從產業發展歷程來看，AI正處於技術突破與商業化落地交會的關鍵階段，投資焦點已從「是否具備AI題材」，逐漸轉向「能否創造實質獲利與現金流」。

許家豪展望後市認為，AI仍是最具代表性的長期成長主題，亞洲半導體供應鏈則持續受惠於全球人工智慧、高效能運算（HPC）及資料中心擴建需求。隨著第4季進入科技產業傳統旺季，加上企業資本支出動能延續，市場對科技及半導體產業獲利前景仍保持正向看法。