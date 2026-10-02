柏瑞投信自2026年10月1日變更公司名稱為大都會投信

柏瑞投資品牌已於2026年8月3日全面轉換成大都會投資(MetLife Investment Management，簡稱MIM)。柏瑞投信業已取得金融監督管理委員會之核准變更公司名稱，並自2026年10月1日起正式變更公司名稱為「大都會證券投資信託股份有限公司」，簡稱大都會投信。英文名稱亦變更為「MetLife Investment Management Taiwan Limited」。

大都會投信表示，大都會投資為大都會人壽公司（MetLife, Inc.）旗下的投資管理機構，作為全球領先的資產管理機構，管理資產規模達7,480億美元*。未來，大都會投信在全新品牌名稱下，仍將秉持一貫的專業與初心，結合全球投資管理資源以及深耕在地市場的豐富經驗，持續提供更全面的投資管理服務，致力為客戶創造長期投資價值。

大都會投信表示，公司旗下30檔境內基金亦經核准辦理更名，各基金名稱將由「柏瑞」變更為「大都會」，例如：「柏瑞巨人基金」將更名為「大都會巨人基金」，基金更名基準日訂於115年11月30日。

柏瑞環球基金的金管理機構名稱，亦將由柏瑞投資愛爾蘭有限公司（PineBridge Investments Ireland Limited），更名為大都會投資管理愛爾蘭有限公司（MetLife Investment Management Ireland Limited），預計於2026年11月30日生效，其在台註冊的16檔子基金，亦擬變更基金名稱，將由柏瑞環球基金（PineBridge Global Funds）更名為大都會環球基金（Metropolitan Global Funds），各子基金名稱亦將由柏瑞（PineBridge）變更為大都會（Metropolitan），預計於2026年11月30日生效。