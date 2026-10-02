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投等債展現兩大優勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

在高利率環境下，投資等級債券兼具收益與信用品質優勢，再度成為投資人關注焦點。法人指出，相較過去低利率時代，目前投資等級債的收益水準更具吸引力，主動精選債券更可望進一步提升收益。

9月下旬以來，美國10年期公債殖利率突破5%之後居高不下，最新衝到5.3%的高點。主動貝萊德優投等（00985D）經理人游忠憲分析，聯準會（Fed）維持偏鷹派立場、能源價格波動及經濟數據持續強勁，利率走勢再度成為投資焦點，也牽動債券資產表現。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人華勒（Glenn Voyles）表示，近期殖利率走升，反映出通貨膨脹持續處於偏高水準，也須關注原物料短缺下引發更廣泛通膨的潛在風險。

但目前金融情勢仍有利，包括經濟數據仍偏正向，且資本市場保持開放，Fed短期仍將維持依賴經濟數據決策。

游忠憲指出，目前固定收益市場最大的投資機會來自於在較高收益環境下，透過主動精選債券標的打造收益表現。

特別是隨著Fed升息後，短天期與中天期債券殖利率仍維持相對高檔，目前收益水準已更有吸引力。

游忠憲認為，市場進入「高利率但成長仍具韌性」的新環境，面對殖利率波動與政策不確定性，投資人更應該聚焦收益能力較穩定、信用基本面良好且具備靈活配置優勢的固定收益資產，透過多元化收益來源及主動管理策略，讓債券部位在投資組合中扮演重要角色之一。

貝萊德A級公司債經理人楊貽甯指出，高息環境有助於A級債券表現，這類投資級債不追最高評級，利於換取更具吸引力的票息，且相較於BBB級別債券更能抵禦降評衝擊。

楊貽甯表示，A級債能在品質與收益之間取得較有吸引力的平衡點，適合作為中長期債券資產配置核心。建議投資人適度持有投資等級債券部位，搭配月配息機制，讓資產配置核心兼具收益潛力。

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