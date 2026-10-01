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今年來 三種產業型基金績效最突出

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

理柏統計，今年年初到9月28日，在產業型境外基金中，以科技基金平均漲27.7%最優異，其次是天然資源基金漲20.9%、生技基金漲15.2%。不過，公用事業基金平均下跌3.1%，是唯一績效為負值的產業型基金。

如果時間拉長到一年以來，則以生技基金平均大漲46.4%最強，其次是天然資源基金漲35%、黃金及貴金屬基金漲34.2%、科技基金漲33.9%。

AI是否失控，成為最近市場討論的焦點。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯表示，對長期投資人來說，核心問題依然是如何讓AI更強大並持續創造經濟價值。若模型停止進步或企業無法從中產生有意義的生產力提升，AI基礎建設周期終將放緩。

不過，柯堤斯指出，如果AI性能持續提升，客戶持續找到AI的價值，各界料將持續投入巨額資本，試圖在降低風險的同時，捕捉愈來愈強大的AI所帶來的利益。

法國巴黎銀行財富管理表示，儘管利率走高及持續的地緣政治風險仍對市場構成壓力，全球股市仍展現韌性，市場漲勢也逐步從AI基礎設施相關股票擴大至其他類股。以醫療保健類股來說，受惠於新藥發展、AI應用及併購活動增加，且目前估值仍偏低。

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9月海外產業型基金表現分歧，8月漲逾三成的黃金與貴金屬基金9月在美元與美債殖利率同步走升環境下，修正達8.65%最多。公用事業與基礎建設跌幅5.84%與5.37%；但科技基金受惠新應用熱潮，上漲2.53%，表現領先。展望10月，法人預期AI基礎建設仍具支撐。

法巴銀押寶新興市場

法國巴黎銀行財富管理表示，全球股市仍展現韌性，市場漲勢也逐步從AI基礎設施相關股票擴大至其他類股。受經濟基本面及企業獲利成長支撐，對整體股票配置調升至加碼。新興市場投資觀點則由中性調升至加碼，並同步將台股及南韓股市由中性調升至加碼。

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