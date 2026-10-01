台股基金 買氣強強滾

根據投信投顧公會統計，今年8月國內投資股票型基金單月淨申購金額達275.1億元，居各類型基金之冠，反映投資人對台股中長期成長動能仍具信心，也凸顯在震盪市況下，主動投資策略的重要性持續提升。

近期全球金融市場持續受到利率政策、通膨、地緣政治風險等多重因素影響，市場波動加劇、投資操作難度明顯提升，也使投資人更加重視專業研究與主動選股能力。

8月主動式基金淨申購前五強

觀察8月份各類型基金資金流向，國內投資股票型基金以275.1億元淨申購排名第一；跨國投資多重資產型基金以233.3億元居次；跨國投資主動式ETF股票型基金則吸引204.3億元資金流入，顯示兼具成長潛力、收益配置與主動選股機制的投資產品，正持續受到市場青睞。

此外，跨國投資股票型基金及國內投資主動式ETF股票型基金分別獲得166.7億元及75.7億元淨申購，反映資金仍積極尋找具中長期成長機會的投資標的。

值得注意的是，雖然近年主動式ETF市場快速發展，但在市場快速變化及波動加劇環境下，投資人對具備完整投資研究團隊支援的主動式共同基金需求依然強勁。以台股產品為例，國內投資股票型基金淨申購金額達275.1億元，不僅位居全市場各類型基金之首，更大幅高於國內投資主動式ETF股票型基金的75.7億元。

此外，跨國投資主動式ETF股票型基金單月吸引逾200億元資金流入，也反映市場對主動投資理念的認同度持續升高。無論是透過傳統共同基金，或是近年快速崛起的主動式ETF產品，投資人追求的核心目標並未改變。

展望後市，主動安聯亞半導體ETF（00412A）經理人蕭惠中指出，全球資金主軸仍將聚焦於AI應用擴散、高效能運算（HPC）、先進半導體製程升級及企業數位轉型等長期成長趨勢。儘管短期市場仍可能波動，產業長線結構性成長方向並未改變。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，隨第3季進入尾聲，市場焦點將轉向9月營收、第3季獲利及法說展望，企業基本面能否持續成長，是支撐年底行情的重要關鍵。目前AI投資仍在擴張，但缺料與零組件漲價使供應鏈表現逐漸分化，下游組裝廠須因應成本與交貨壓力，部分具專利優勢的關鍵零組件及IC設計服務公司，則受缺料牽制較小。