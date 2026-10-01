法國巴黎銀行財富管理表示，全球股市仍展現韌性，市場漲勢也逐步從AI基礎設施相關股票擴大至其他類股。受經濟基本面及企業獲利成長支撐，對整體股票配置調升至加碼。新興市場投資觀點則由中性調升至加碼，並同步將台股及南韓股市由中性調升至加碼。

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏（Grace Tam）表示，9月及10月通常是市場波動較大的月份，短期不排除出現較明顯的回檔，但「回檔是很好的加碼股票時機」。她認為，目前AI資本支出仍是支撐美國經濟的重要動能，資料中心也是AI發展所需的重要基礎設施，相關資本支出可望延續至2027年。

在市場配置方面，將新興市場投資觀點由中性調升至加碼，並同步將台股及南韓股市由中性調升至加碼。

法國巴黎銀行財富管理指出，亞洲仍是AI建設主題的重要核心，是目前較具信心的配置方向；台灣及南韓股市目前的風險報酬條件相對有利。此外，日本及中國A股也是目前看好的市場。

產業配置方面，法巴財管仍看好全球醫療保健、工業及礦業，以及歐洲公用事業及銀行。工業類股受惠於製造回流、再工業化、國防、AI及基礎建設投資。