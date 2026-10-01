AI基建基金 後勁十足

9月海外產業型基金表現分歧，8月漲逾三成的黃金與貴金屬基金9月在美元與美債殖利率同步走升環境下，修正達8.65%最多。公用事業與基礎建設跌幅5.84%與5.37%；但科技基金受惠新應用熱潮，上漲2.53%，表現領先。展望10月，法人預期AI基礎建設仍具支撐。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，就長期投資人來說，核心問題依然是如何讓AI更強大並持續創造經濟價值，若模型停止進步或企業無法從中產生有意義的生產力提升，AI基礎建設周期終將放緩；但如果AI性能持續提升，客戶找到AI的價值，各界料將持續投入巨額資本，試圖在降低風險的同時，捕捉AI所帶來的利益。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，近期市場波動主要來自利率、評價面及AI資本支出預期變化，但全球AI算力需求持續擴張、高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝供不應求及企業獲利持續上修等結構性趨勢並未改變。

展望10月，預期市場焦點將逐步從利率變化轉回企業基本面，第3季財報尤其關鍵，預期AI基礎建設需求仍有支撐。

2026、2027年美國科技股獲利成長率預估為52.2% 及39.7%，高獲利成長科技股依舊是升息環境下具投資價值標的。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，這波由AI基礎建設引爆的上兆美元浪潮，正全力由美國、台灣與韓國三地強勢主導。美國憑藉科技七巨頭（Magnificent 7）壟斷頂級算力研發與軟體生態；台灣扮演全球AI硬體製造、光通訊傳輸與伺服器高階組裝的樞紐。

韓國則穩坐高頻寬記憶體（HBM）與先進晶片的產能霸主。三地鏈接，構築出全球AI供應鏈最堅固的美台韓AI黃金三角，並宣告AI基建動能將一路延伸至2027年。