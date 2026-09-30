25檔台股基金招財貓 近40萬投資人賺錢笑開懷

大盤創新高後拉回在高檔整理，根據統計資料顯示，主動投資的台股基金仍有25檔淨值領先創新高，也讓396,456位受益人投資賺錢笑呵呵。這些創新高的基金以近一月績效來看，包括貝萊德寶利、群益奧斯卡、匯豐台灣精典共3檔漲幅都有13%以上的好表現。

群益投信台股研究團隊表示，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益奧斯卡基金經理人陳沅易表示，隨著台股來到高檔位階、類股輪動頻繁下，核心靈活選股才更有助於掌握趨勢行情，投資產業來看，AI算力革命與生產力提升的長線趨勢持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取以三大主軸精選台股核心50強，包括獲利表現強韌的現任強勢龍頭股、AI浪潮下誕生的重量級趨勢（準）千金股，以及具備商機題材的未來龍頭股，一舉掌握台股核心競爭力策略來因應。