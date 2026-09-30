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25檔台股基金招財貓 近40萬投資人賺錢笑開懷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
淨值創新高的台股基金近一月績效前十名。資料來源：CMoney、投信投顧公會
淨值創新高的台股基金近一月績效前十名。資料來源：CMoney、投信投顧公會

大盤創新高後拉回在高檔整理，根據統計資料顯示，主動投資的台股基金仍有25檔淨值領先創新高，也讓396,456位受益人投資賺錢笑呵呵。這些創新高的基金以近一月績效來看，包括貝萊德寶利、群益奧斯卡、匯豐台灣精典共3檔漲幅都有13%以上的好表現。

群益投信台股研究團隊表示，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益奧斯卡基金經理人陳沅易表示，隨著台股來到高檔位階、類股輪動頻繁下，核心靈活選股才更有助於掌握趨勢行情，投資產業來看，AI算力革命與生產力提升的長線趨勢持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取以三大主軸精選台股核心50強，包括獲利表現強韌的現任強勢龍頭股、AI浪潮下誕生的重量級趨勢（準）千金股，以及具備商機題材的未來龍頭股，一舉掌握台股核心競爭力策略來因應。

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債市全面承壓 投資等級債基金吸金力道持續升溫

在經濟數據強勁、油價反彈及地緣政治風險升溫等多重因素影響下，市場對通膨再度升溫的擔憂升高，美債殖利率進一步攀升，全球債市普遍承壓。根據美銀引述EPFR統計，截至2026年9月23日當周，全球債券基金資金流向呈現分化，其中投資等級債券基金單周淨流入71.5億美元，為各類債券資產之冠，顯示在利率波動加劇的環境下，兼具收益與品質優勢資產仍受到資金青睞。

七檔新兵 10月開募

進入光輝10月，IPO「基」戰再開打，預計有七檔新兵加入戰局，其中主被動式ETF占五檔為最大宗，以及兩檔共同基金，台股及資源相關主題最受各投信業者青睞。

高股息商品 買盤青睞

台股上周重新站上48K，更在9月23日以48,157點刷新史上最高收盤價，部分ETF投資人先獲利了結下車，單周台股ETF總投資人數減少逾20萬人，為史上單周減少最多，不過，部分投資人則轉向布局高股息ETF，包含高股息ETF三本柱都逆勢吸引買盤目光。

25檔主動基金淨值創高

大盤創新高後降溫拉回整理，不過，台股主動基金仍有25檔淨值領先創新高。這些創新高的基金以近一月績效來看，包括貝萊德寶利上漲14.5%、群益奧斯卡、滙豐台灣精典二檔漲幅也逾13%。

四檔一般型基金 報酬誘人

台股進入9月後表現轉趨強勢，再度寫下新高價，台股基金表現同步升溫，共計有10檔主動台股一般型基金改寫淨值新高，其中，四檔今年以來績效突破100%，在台股強勢行情中，展現優於大盤、創造超額報酬的能力。

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