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中小利基族群 錢景亮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股EPS成長率預估
台股EPS成長率預估

台股第2季財報及法說普遍優於預期，市場持續上修2026及2027年EPS成長，根據最新預測，今明兩年台股獲利成長預估分別高達67.2%與29.7%；惟明年EPS成長相對今年降速，投資風格將由Beta（與市場連動）轉向Alpha（超額報酬），將是中小利基股表現的天下，建議優先布局台股中小型ETF或基金掌握長線行情。

主動台新臺灣中小ETF（00416A）經理人沈建宏表示，北美四大CSP業者資本支出持續上修，印證AI產業成長仍看不到盡頭。Google今年資本支出預期由1,800~1,900億美元上修至1,950~2,050億元，並預告2027年資本支出將顯著增加，反映AI與雲端基礎設施投資加速。

Google並明確表示，未來資本支出將持續大幅提升，以因應AI需求成長與產能擴充，短期將對自由現金流造成壓力，但有助於把握AI長期成長機會。此外，晶片龍頭輝達將與六家大型投資機構合作建立AI算力融資平台，目標未來幾年超過5,000億美元資金，投入GPU、資料中心、電力及相關基礎設施，有望打開AI資金瓶頸，挹注新的獲利來源。

沈建宏指出，企業獲利成長往往為股市上漲風向球，獲利成長性較高企業，也會享有較高本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣中小型股，獲利成長性強勁，過去三年股價爆發力遠遠超越大盤及權值股，近三年台股漲幅前30名，皆為股本80億元以下股票，如奇鋐、台光電、旺矽、台燿等。

分析後市，AI齊漲格局已過，後續各產業會出現分化，因基期墊高，布局台股中小主動式可望提高勝率。

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中小利基族群 錢景亮

台股第2季財報及法說普遍優於預期，市場持續上修2026及2027年EPS成長，根據最新預測，今明兩年台股獲利成長預估分別高達67.2%與29.7%；惟明年EPS成長相對今年降速，投資風格將由Beta（與市場連動）轉向Alpha（超額報酬），將是中小利基股表現的天下，建議優先布局台股中小型ETF或基金掌握長線行情。

美股Q3漲勢 金融醫療助攻

進入第3季後，美股漲勢由科技及半導體族群向軟體、金融、醫療保健及部分非科技類股擴散，帶動全球股市延續多頭格局。隨著地緣政治事件對市場的邊際影響降低，市場焦點由短期事件風險，重新回歸企業獲利、現金流與產業基本面。

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