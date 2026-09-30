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四檔一般型基金 報酬誘人
台股進入9月後表現轉趨強勢，再度寫下新高價，台股基金表現同步升溫，共計有10檔主動台股一般型基金改寫淨值新高，其中，四檔今年以來績效突破100%，在台股強勢行情中，展現優於大盤、創造超額報酬的能力。
進一步觀察10檔淨值創高的主動台股基金，根據CMoney統計至9月22日的台股盤中最高期間，元大台灣高股息優質龍頭基金以141.3%報酬率居冠，表現最為亮眼；聯博大利基金、富邦精選五虎基金及貝萊德寶利基金亦分別繳出124.0%、101.1%及100.9%績效，皆突破百分百大關，明顯優於加權指數同期約65%的漲幅。
另一方面，同樣具備主動操作特色的主動式台股ETF，同期間表現，主動野村臺灣優選一檔淨值創高，而同期間報酬率為78.8%。
對此，投信法人分析，主動台股基金相較於主動式台股ETF，具備持股揭露頻率低、資金操作具彈性等優勢。主動式台股ETF每日揭露投資組合，造成經理人進出場被完全掌握，加大熱門持股交易擁擠程度，進而影響交易效率。
法人指出，主動台股基金僅定期揭露持股，經理團隊有較完整執行空間，能依盤勢變化快速調整，還能依主動式台股ETF每日揭露持股，避開籌碼雜訊較高部位。
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