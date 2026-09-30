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美股Q3漲勢 金融醫療助攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
標普500指數第2季企業營收/獲利
標普500指數第2季企業營收/獲利

進入第3季後，美股漲勢由科技及半導體族群向軟體、金融、醫療保健及部分非科技類股擴散，帶動全球股市延續多頭格局。隨著地緣政治事件對市場的邊際影響降低，市場焦點由短期事件風險，重新回歸企業獲利、現金流與產業基本面。

國泰投顧表示，美國企業第2季財報展現韌性，標普500企業中有87%每股稅後盈餘（EPS）優於市場預期，營收優於預期的企業比例接近七成 ; 觀察產業表現，92.86%資訊科技企業EPS優於預期，金融、日常消費品、工業、醫療保健、通信服務及非必需消費的盈餘優於預期比例皆超過八成，顯示財報亮點並非僅集中於單一科技產業。

展望2026年，金融、資訊科技、工業、通信服務、非必需消費等產業，盈餘預估維持雙位數成長，有望為這些產業的股價提供支撐。

國泰投顧觀察MSCI世界淨指數各產業表現，第3季軟體與服務、金融、通信服務以及醫療保健類股遞交正報酬，顯示投資人開始向其他具備基本面支撐的產業尋找布局機會，這波輪動並非單純「科技轉弱」，而是市場上漲廣度擴大至各產業具備品牌競爭力、穩定現金流、穩定盈利的品質企業。

從歷史經驗來看，當標普500品質股指數相對標普500指數報酬表現低於30年平均水準，後續轉強機會頗高 ; 2026年上半年品質股表現即明顯落後大盤，第3季起已輪動轉強，當資金不再過度集中於半導體和硬體產業之際，各產業具基本面優勢的企業將持續受到關注。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠展望第4季指出，美股科技股具備「總體經濟利率趨穩、企業盈餘持續上修、季節性行情啟動」的三大利多共振。

根據研調機構FactSet數據顯示，科技巨擘在第4季的獲利年增率將顯著優於標普500大盤平均，後續更有望隨科技龍頭AI營收變現力的持續釋放，帶領投資人續寫AI新篇章。

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