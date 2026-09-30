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25檔主動基金淨值創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股基金近月績效前十名
台股基金近月績效前十名

大盤創新高後降溫拉回整理，不過，台股主動基金仍有25檔淨值領先創新高。這些創新高的基金以近一月績效來看，包括貝萊德寶利上漲14.5%、群益奧斯卡、滙豐台灣精典二檔漲幅也逾13%。

群益奧斯卡基金經理人陳沅易表示，隨著台股來到高檔位階、類股輪動頻繁下，核心靈活選股才更有助於掌握趨勢行情，投資產業來看，AI算力革命與生產力提升的長線趨勢持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

後市方面，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

滙豐投信認為，在美股巨頭瘋搶台灣先進製程與高階晶片的推波助瀾下，台股企業同步上修資本支出，預估2026年台股企業獲利年成長率將衝上46%的新高峰；即便在高基期的背景下，2027年仍可望維持近30%的強勁成長。

以滙豐台灣精典基金布局為例，投資聚焦伺服器升級零組件、光通訊、電力、低軌衛星等核心標的，並掌握高成長性、產業循環落底且即將回升，同時評價仍偏低標的。

主動群益核心50經理人許育誌表示，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

淨值 群益 台股

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