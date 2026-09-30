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七檔新兵 10月開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
進入光輝10月，IPO「基」戰再開打，預計有七檔新兵加入戰局。聯合報系資料照
進入光輝10月，IPO「基」戰再開打，預計有七檔新兵加入戰局。聯合報系資料照

進入光輝10月，IPO「基」戰再開打，預計有七檔新兵加入戰局，其中主被動式ETF占五檔為最大宗，以及兩檔共同基金台股及資源相關主題最受各投信業者青睞。

至8月底，台股主動式ETF（國內投資主動式交易所交易基金_股票型）今年來規模成長幅度達532%，居各類型之冠。

預計10月募集基金一覽
預計10月募集基金一覽

主動式ETF占整體ETF市場的資產比重已從最初的不到1%，在今年大幅躍升至超過一成，在台灣ETF市場中取得舉足輕重的實質地位。

投信法人表示，台股屢創新高，今年來漲幅甚至超越韓國股市居亞股之冠，加以台廠供應鏈受惠AI發展，持續提供主動式操作創造超額投資報酬機會，讓主動式ETF躍居產品線標準配備，吸引各家搶灘發行。黃金礦業、電力等資源主題因地緣政治變動及受惠AI，讓類股行情同步走多，也成為這波產業型募集熱門標的。

分析10月將開募的三檔台股主動式ETF，主動復華台灣新星（00418A）是復華投信第二檔主動式台股ETF，與主打布局未來的主動復華未來50不同，將選股池放大至市值前300大且包含創新板，挖掘更多具爆發力潛力之星，並採雙經理人制，由戎宜蘋、郭家宏操盤；主動玉山關鍵科技ETF則是精選30-35檔具成長潛力的台灣科技股；主動台新臺灣中小ETF強調是國內首檔聚焦小股本的台股主動式ETF。

主動復華台灣新星ETF經理人戎宜蘋表示，近期利率變動雖增添股市波動，但台股企業獲利維持雙位數成長，加上AI應用蓬勃發展，支持股市多頭趨勢並沒有改變，ETF持股布局預計30~50檔，挖掘產業、技術或商業模式創新優勢標的並採不配息，追求長期更高的複利機會。

全球黃金價格自8月起重啟攻勢，全球央行自2020年第4季至2026年第2季，已連續23個季度淨買入，顯示黃金已晉升為全球主權基金與各央行的必備核心戰略儲備。兆豐投信將於10月6日起募集全台首檔聚焦美國金礦企業的兆豐美國黃金礦業ETF，為投資人打造直通國際黃金資產市場的橋樑，透過集中市場即可輕鬆配置。

兆豐投信計量投資團隊表示，兆豐美國黃金礦業ETF追蹤由ICE Data Indices與臺灣指數公司聯名合作開發的「NYSE TIP美國黃金礦業指數」，嚴格篩選在美國掛牌、具高產業純度與充沛流動性並具備規模與成本優勢的黃金開採龍頭，另涵蓋全球前三大貴金屬權利金與金屬流企業，以「輕資產」模式直接參與金礦商的營運成長。

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高股息商品 買盤青睞

台股上周重新站上48K，更在9月23日以48,157點刷新史上最高收盤價，部分ETF投資人先獲利了結下車，單周台股ETF總投資人數減少逾20萬人，為史上單周減少最多，不過，部分投資人則轉向布局高股息ETF，包含高股息ETF三本柱都逆勢吸引買盤目光。

25檔主動基金淨值創高

大盤創新高後降溫拉回整理，不過，台股主動基金仍有25檔淨值領先創新高。這些創新高的基金以近一月績效來看，包括貝萊德寶利上漲14.5%、群益奧斯卡、滙豐台灣精典二檔漲幅也逾13%。

四檔一般型基金 報酬誘人

台股進入9月後表現轉趨強勢，再度寫下新高價，台股基金表現同步升溫，共計有10檔主動台股一般型基金改寫淨值新高，其中，四檔今年以來績效突破100%，在台股強勢行情中，展現優於大盤、創造超額報酬的能力。

中小利基族群 錢景亮

台股第2季財報及法說普遍優於預期，市場持續上修2026及2027年EPS成長，根據最新預測，今明兩年台股獲利成長預估分別高達67.2%與29.7%；惟明年EPS成長相對今年降速，投資風格將由Beta（與市場連動）轉向Alpha（超額報酬），將是中小利基股表現的天下，建議優先布局台股中小型ETF或基金掌握長線行情。

美股Q3漲勢 金融醫療助攻

進入第3季後，美股漲勢由科技及半導體族群向軟體、金融、醫療保健及部分非科技類股擴散，帶動全球股市延續多頭格局。隨著地緣政治事件對市場的邊際影響降低，市場焦點由短期事件風險，重新回歸企業獲利、現金流與產業基本面。

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