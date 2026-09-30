七檔新兵 10月開募

進入光輝10月，IPO「基」戰再開打，預計有七檔新兵加入戰局，其中主被動式ETF占五檔為最大宗，以及兩檔共同基金，台股及資源相關主題最受各投信業者青睞。

至8月底，台股主動式ETF（國內投資主動式交易所交易基金_股票型）今年來規模成長幅度達532%，居各類型之冠。

預計10月募集基金一覽

主動式ETF占整體ETF市場的資產比重已從最初的不到1%，在今年大幅躍升至超過一成，在台灣ETF市場中取得舉足輕重的實質地位。

投信法人表示，台股屢創新高，今年來漲幅甚至超越韓國股市居亞股之冠，加以台廠供應鏈受惠AI發展，持續提供主動式操作創造超額投資報酬機會，讓主動式ETF躍居產品線標準配備，吸引各家搶灘發行。黃金礦業、電力等資源主題因地緣政治變動及受惠AI，讓類股行情同步走多，也成為這波產業型募集熱門標的。

分析10月將開募的三檔台股主動式ETF，主動復華台灣新星（00418A）是復華投信第二檔主動式台股ETF，與主打布局未來的主動復華未來50不同，將選股池放大至市值前300大且包含創新板，挖掘更多具爆發力潛力之星，並採雙經理人制，由戎宜蘋、郭家宏操盤；主動玉山關鍵科技ETF則是精選30-35檔具成長潛力的台灣科技股；主動台新臺灣中小ETF強調是國內首檔聚焦小股本的台股主動式ETF。

主動復華台灣新星ETF經理人戎宜蘋表示，近期利率變動雖增添股市波動，但台股企業獲利維持雙位數成長，加上AI應用蓬勃發展，支持股市多頭趨勢並沒有改變，ETF持股布局預計30~50檔，挖掘產業、技術或商業模式創新優勢標的並採不配息，追求長期更高的複利機會。

全球黃金價格自8月起重啟攻勢，全球央行自2020年第4季至2026年第2季，已連續23個季度淨買入，顯示黃金已晉升為全球主權基金與各央行的必備核心戰略儲備。兆豐投信將於10月6日起募集全台首檔聚焦美國金礦企業的兆豐美國黃金礦業ETF，為投資人打造直通國際黃金資產市場的橋樑，透過集中市場即可輕鬆配置。

兆豐投信計量投資團隊表示，兆豐美國黃金礦業ETF追蹤由ICE Data Indices與臺灣指數公司聯名合作開發的「NYSE TIP美國黃金礦業指數」，嚴格篩選在美國掛牌、具高產業純度與充沛流動性並具備規模與成本優勢的黃金開採龍頭，另涵蓋全球前三大貴金屬權利金與金屬流企業，以「輕資產」模式直接參與金礦商的營運成長。