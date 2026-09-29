平衡型基金 抗波動優選

台股近期高檔震盪，留意市場追價力道可能趨於收斂，資金配置也更加重視攻守平衡。法人表示，平衡型基金近周績效表現亮眼，部分基金逆勢跑贏台股大盤，展現較佳抗震盪能力，成為市場關注焦點。

根據CMoney統計至23日，觀察平衡型基金近周績效表現，當中包括：聯邦金鑽平衡漲9.1%、第一金中概平衡漲7.2%、復華傳家二號漲6.71%、兆豐萬全漲6.70%、復華人生目標漲6.6%。

其他如復華亞太平衡漲6.55%、華南永昌多重資產入息平衡漲6.50%、群益真善美漲6.17%、復華中國新經濟平衡漲6.13%、野村平衡漲6.1%等，績效皆超越同期台股大盤的5%，表現亮眼。

聯邦投信表示，根據最新點陣圖顯示，今年底前至少仍有一次升息，反映FOMC內部進一步緊縮的共識較7月明顯提高。Fed此次並未因升息而下修經濟展望，顯示決策者認為經濟活動與勞動市場仍具韌性，可承受較高的政策利率。因此，本次升息較適合解讀為政策限制程度的再校準，而非重新啟動類似2022年的快速升息循環。

另外，在經濟成長與就業展望仍穩健下，Fed升息所需承擔的實體經濟成本相對有限，使下一次升息門檻降低。

不過，後續政策仍將取決於通膨、需求變化及金融條件的傳導效果，並不代表未來每次會議都會連續升息。

安聯投信指出，此次升息主要是在企業投資維持強勁、就業市場具備韌性的環境下進行，顯示美國經濟仍具穩健擴張基礎。

若未來通膨進一步受到控制，政策亦將保有調整空間，因此應正面看待聯準會展現的政策彈性。隨著短期不確定性逐步淡化，市場有望重返基本面主導的投資環境。

展望後市，安聯投信海外投資首席許家豪表示，目前有三項市場變數值得持續關注。首先是地緣政治風險：雖然市場對相關事件的敏感度已較過去下降，但短期仍可能因突發消息而出現情緒波動。

其次是通膨走勢：整體方向雖仍朝向回落發展，但服務業價格壓力與能源價格波動，仍可能帶來階段性反彈風險；第三則是美國期中選舉：從歷史經驗來看，選舉前市場波動往往有所增加，但若經濟基本面維持穩健，選後通常有助於市場情緒回穩並重拾動能。