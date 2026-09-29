大盤主動基金 績效不俗

主動台股ETF近年是人氣當紅炸子雞，尤其是交易成本及方便買賣的優勢吸引投資人，主動台股ETF績效也常成為投資人追逐其成分股誘因。

不過，台股主動共同基金規模也同步增長，其報酬率並不遜於主動台股ETF表現，比較近三個月報酬率，台股主動基金與主動台股ETF前十強相比，台股主動基金更是略勝一籌。

根據統計近三個月的報酬率中，主動台股ETF以國泰動能高息（00400A）的6.08%居冠；但台股主動共同基金報酬率排第十的滙豐台灣精典則有6.67%，第一名的元大台灣高股息優質龍頭報酬率高達10.32%。

台股近三個月行情震盪，7月以來，大盤指數直到中秋節前才再創新高。根據統計，近一個季度，台股各類基金表現最佳的前十名，以被動式高股息型ETF表現最為突出，其次是傳統的台股主動基金，市值型台股ETF排第三，最後才是主動式台股ETF。

在行情快速修正的過程中，部分台股避險資金轉向金融股、高股息標的，使得這波行情變動，台股各類基金表現異於過去一年情況，過去由科技當道、主動當道的強勢表現暫時出現休息。

景順投信股票投資部門主管蕭若梅表示，全球大型雲端業者仍持續為未來數年的AI擴張計畫籌措資金，且AI基礎設施投資已開始反映在工作負載成長、雲端需求增加及AI服務營收等面向，顯示AI投資循環仍處於發展中期，2027年新周期可期。

主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，近期市場面臨地緣政治多重變數，但企業基本面良好，產業成長動能有撐。