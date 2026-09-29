台股中小基金 兩檔拉風

台股今年第3季大幅震盪下，成交量日漸萎縮。不過，法人認為，在大盤成交量未特別表現前，小型股具輪流表現機會；台股中小型基金今年第3季以來的操作表現差異大，投資人挑選相關基金宜更為慎重。

根據統計，施羅德台灣樂活中小-A類型與野村中小-累積類型今年第3季以來報酬都有雙位數，分居台股中小型基金前兩名。

施羅德台股團隊表示，從產業競爭的角度來看，即使部分企業願意放慢AI發展腳步，全球其他競爭者也未必會同步減速。

從資本支出觀察，AI資本支出並未出現放緩跡象，市場對未來AI算力投資規模的預估甚至仍有持續上修空間。

另一方面，AI類股近期震盪受到利率影響。由於美債殖利率上升會提高折現率，進而壓抑高本益比科技股評價。不過，企業獲利仍處於持續上修階段，只要企業獲利成長速度高於利率上升速度，高評價的合理性仍可獲得支撐。

展望第4季，施羅德台股團隊表示，電子業仍將呈現明顯分化，AI相關供應鏈的表現預期優於傳統消費性電子。

隨著輝達新平台陸續出貨，以及各大雲端業者持續擴大AI基礎建設投資，許多相關供應商的訂單能見度已延伸至2027年甚至更久。

此外，部分關鍵零組件供應商更已透過長期合約（LTA）鎖定未來數年的產能需求，且多數採取綁量不綁價模式。

野村中小基金經理人邱翠欣表示，第3季以來台股歷經高檔震盪、快速回檔與跌深反彈，外資調節、地緣政治及升息預期一度干擾市場，但AI資本支出與企業獲利持續上修，仍為成長股提供基本面支撐。

中小型股波動較大，個股表現也更為分化，能脫穎而出的企業，多具訂單能見度、產品漲價或規格升級題材，且營收與獲利能跟上股價。展望第4季，電子旺季與新平台出貨有望延續動能，具利基市場、擴產效益及市占率提升空間的企業值得關注。