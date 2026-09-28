全球市場觀測站／伺服器、半導體 動能強

美股創高後震盪拉回，市場主要受到AI題材、美債殖利率攀升及美國聯準會（Fed）貨幣政策預期影響。隨著市場重新評估高利率可能維持較長時間的情境，短線漲幅較大的AI及科技類股出現獲利了結賣壓。

展望後市，中國信託投信表示，近期盤勢反映市場對AI產業前景仍樂觀，但對利率變化相當敏感。若美債殖利率持續維持高檔，科技股短線面臨震盪整理壓力。不過，投資人也無須過度悲觀。從基本面來看，AI伺服器、資料中心、雲端運算及半導體等領域需求仍維持成長態勢，尚未出現明顯降溫跡象。

中國信託投信指出，目前市場較偏向「評價面修正」，而非「基本面反轉」。若科技巨頭後續財報持續展現雲端業務、AI服務及資料中心需求的成長動能，將有助於鞏固市場對AI長期發展的信心，並進一步支撐那斯達克指數維持偏多格局。

不過，美國10年期公債殖利率站上5%，對利率敏感度較高的科技股確實形成短線壓力。若美國經濟數據持續強勁，進一步推升市場對Fed政策維持緊縮的預期，美債殖利率可能維持高檔，進而壓抑高本益比科技股表現；反之，若通貨膨脹持續降溫，則有利於資金重新回流成長型科技股。