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主動債商品 分批布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

聯準會於9月FOMC會議上將聯邦基金利率調升至3.75%~4%，結束自2024年9月以來的降息循環，近期美國10年期公債殖利率突破5%。展望第4季，規模前五大的ETF發行商除同步高度看好股市表現空間外，在兩成的衛星部位選擇上，看好非投等債ETF、主動債ETF、黃金ETF的表現空間。

綜合元大、國泰、群益、富邦與統一投信分析，在第4季非股票的選擇上，可以留意如期元大S&P黃金、群益優選非投等債、國泰收益非投等債、主動富邦複合收益、主動統一美債量化。

展望債市，主動富邦複合收益經理人游陳達表示，在貨幣政策偏緊與發債供給增加的雙重壓力下，預期美債殖利率短期仍將維持高檔震盪，市場將持續聚焦聯準會政策及經濟數據變化，建議投資人以分批布局方式，瞄準具債息收益、存續期較短，且操作策略彈性的主動債券ETF。

群益投信指出，在經濟保持韌性、通膨仍偏高的背景下，緊縮已成共識，壓低通膨將是首要目標，而非投等債發行企業獲利表現強勁，使其信用狀況維持穩健，今年的違約預期值料持續低於長期均值，而殖利率則維持在高於過去十年中位數之上，整體來看，非投等債仍相當具備配置吸引力，表現可期，投資人不妨善用非投等債ETF來布局。

元大投信表示，具貨幣價值與避險性質的黃金，長期配置邏輯仍穩固，包括橋水基金創辦人達里歐認為，應對經濟風險的配置標的將是加密貨幣或黃金。同時，全球央行增持黃金儲備的趨勢並未改變，基於黃金長期反映通膨的增值潛力，以及與主要資產的互補性，可將黃金ETF納入資產配置。

非投等債 群益

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