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油價走高加深通膨疑慮 非投等債族群買氣旺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
第3季以來，中東局勢持續緊張，油價走高加深通膨疑慮，市場風險情緒轉趨謹慎，資金也逐步轉向債市避險，推升債券ETF買氣。示意圖。 路透
第3季以來，中東局勢持續緊張，油價走高加深通膨疑慮，市場風險情緒轉趨謹慎，資金也逐步轉向債市避險，推升債券ETF買氣。示意圖。 路透

第3季以來，中東局勢持續緊張，油價走高加深通膨疑慮，市場風險情緒轉趨謹慎，資金也逐步轉向債市避險，推升債券ETF買氣。其中，非投資等級債ETF在資金湧入下，人氣與績效同步升溫，成為近期債市焦點。

隨著聯準會利率政策結果底定，市場不確定性消除，帶動投資氣氛回溫，風險性資產反彈回揚。

面對聯準會政策基調採取緩升息，債市布局應著重債息收入以對抗市場不確定性並穩定報酬，這也讓息收水準較優的非投等債成為現階段最適合配置的投資利器。

值得注意的是，非投資等級債ETF受益人數也同步增加，觀察表現較受關注的五檔非投等債ETF，均有逾千名受益人增加，其中：主動聯博全球非投債季增7,058人，國泰收益非投等債季增3,261人、台新美國非投等債季增1,020人、玉山嚴選非投債季增1,570人、群益優選非投等債季增1,506人。

績效方面，群益優選非投等債達0.3%，台新美國非投等債漲0.2%，國泰收益非投等債、玉山嚴選非投債、主動聯博全球非投等債則小跌0.4%、0.5%、1%。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，現階段通膨仍具黏性，高利率環境料將延續，不過基於美國最新財報表現亮眼，顯示企業獲利仍展現強勁韌性，也反映企業信用品質穩健。

目前非投等債市場信用結構優於近10年平均，市場體質持續改善，將有利違約率維持在低檔。面對中東衝突雜音猶存的市場干擾下，非投等債憑藉存續期間較短、票息收益較高的兩大防禦優勢，受利率波動有限，適合投資人逢低布局並長期持有。

非投等債 買氣 債市 油價

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