海外科技基金強強滾 十檔近一周報酬率超越大盤

國際股市表現震盪，近期油價回落與美債殖利率收斂，使科技股仍扮演資金主攻方向，帶動海外股票型基金近周績效表現亮眼。從各類型基金來看，科技型基金表現相對突出，多檔近周報酬率更超越台股大盤，成為資金布局焦點。

根據CMoney統計至23日，觀察海外股票型基金近周績效表現，包括：兆豐全球元宇宙科技漲11.2%、富邦全球關鍵半導體漲8.7%、兆豐全球漲8.57%、元大大中華TMT漲8.52%、路博邁5G股票漲8.4%。

其他如第一金全球AI人工智慧漲8%、瀚亞美國高科技漲7.9%、玉山全球新供應鏈漲7.3%、統一全球智聯網AIoT漲7%、路博邁顛覆式創新股票漲6.9%等共十檔，皆超越台股大盤同期的5%，表現亮眼。

美國最新公布9月製造業與服務業PMI雙雙創下逾五年新高，強勁經濟數據推升市場對聯準會升息的預期，聯準會理事巴爾更直言政策仍需進一步收緊；同時，川普對伊朗發表強硬言論，引發油價走高，布蘭特原油突破每桶104美元。

通膨升溫與升息壓力夾擊下，美國5年期、10年期公債殖利率雙雙創下2007年以來新高。

展望後市，安聯投信認為，AI產業成長仍主要受三大長期趨勢支撐，包括全球AI資本支出持續擴張、HBM與先進封裝等關鍵技術需求增加，以及亞洲半導體供應鏈戰略地位持續提升。

儘管利率政策、美中關係及地緣政治因素仍可能造成市場波動，但在企業獲利持續成長、產業需求穩健擴大的背景下，近期市場修正反而有助於評價回歸合理水準。

另外，市場正在修正評價，而非修正AI趨勢；短期波動來自情緒，長期成長則來自需求。當資金從題材回歸基本面，具備技術門檻與產業競爭優勢的亞洲半導體龍頭，仍將是AI浪潮下的重要受惠者。

第一金投信補充，全球股市長線偏多，但半年股價修正及波動幅度明顯放大，這樣的情況已在過去幾年行情中反應。

根據Bloomberg資料統計，2010至2019年MSCI世界指數年化波動度僅13%，不過2020年至今，年化波動度則攀升至16.7%；而AI浪潮推升市場成長動能，留意AI科技面臨高評價檢視，加上地緣政治與政策變數，為下半年全球金融市場帶來大幅波動。