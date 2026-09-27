特別股迎來投資新契機 高利率環境帶動收益需求升溫

隨著美國聯準會（Fed）升息一碼，全球主要央行對抗通膨態度轉趨一致，高利率環境將延續更長時間。柏瑞投信表示，特別股資產近期表現相對落後部分固定收益資產，並非公司的基本面出現重大變化，而是受到特別股本身的資產特性影響，使其對利率及市場風險情緒較為敏感；不過，目前特別股擁有相對較高的收益水準與評價優勢，短期承壓反而創造中長期布局的新契機。

柏瑞投信指出，由於特別股通常具有較長的存續期間，因此當中長天期美債殖利率上升時，價格受到的影響相對較大。其次，特別股的清償順位低於一般債券，當市場風險趨避情緒升高時，風險溢酬及信用利差容易擴大，進一步增加價格壓力。

不過，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，投資團隊觀察本輪利率上升已逐步接近政策調整的後段，若未來地緣政治衝突緩和、能源供應恢復正常，帶動油價和通膨壓力降溫，加上市場風險情緒的改善，都將有助於美債殖利率趨穩或逐步回落，過去壓抑特別股的因素將有望緩解，亦可望為特別股提供後續表現的支撐。柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲進一步指出，當市場環境轉趨有利時，特別股亦具備較佳的報酬潛力。以2023年為例，儘管美債殖利率明顯上行，特別股指數仍有正報酬表現，顯示當市場風險偏好回升、信用利差收斂，加上股息收入持續累積時，相關正面的因素足以抵銷部分利率上升帶來的價格壓力。

雖然Fed多數官員預期年底前將再升息一次，不過，柏瑞投信投資策略部副總鄭筑文表示，整體而言，利率並非決定特別股表現的唯一因素。展望後市，若長端利率逐步趨穩、市場風險情緒改善，並帶動信用利差收斂，特別股可望同時受惠於價格回升與股息收入累積。目前特別股相對具有吸引力的收益水準與評價，亦可望為市場反轉時的表現提供支撐。

鄭筑文指出，Fed升息通常會直接推升短期利率，但長天期美債殖利率的走勢，仍將取決於對通膨、經濟成長及未來政策路徑的預期。因此，政策利率上升並不代表各天期殖利率均會同步或等幅上升。此外，若Fed進一步緊縮，將有助於穩定通膨預期，長天期殖利率未必會與短期政策利率同步上升，殖利率曲線亦可能趨於平坦，進而限制固定利率資產所承受的壓力。因此，升息對特別股的影響並非單一方向，仍須視殖利率曲線、通膨預期及市場風險情緒而定。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，若利率預期維持較高水準更長的時間，投資團隊會持續追蹤經濟成長、通膨、利率及市場風險變化，保留投資組合的配置彈性，並依據最新經濟數據及基本面發展來動態調整投組。現階段，既有的經濟與通膨數據尚未改變投資團隊對中長期利率環境的核心判斷，因此目前仍維持既有的投資配置。