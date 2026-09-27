美國期中選舉倒數該減碼還是卡位？歷史數據顯示：美股這樣做更有利

美國聯準會升息、長天期美債殖利率走高，已讓美股投資人繃緊神經，接下來的美國期中選舉又添變數。共和黨能否守住國會兩院？若民主黨拿下一院，股市是否會受到衝擊？「鉅亨買基金」表示，選舉結果可能牽動短線情緒，但企業獲利、經濟成長與利率環境，仍是決定美股中長期表現的核心。歷史資料顯示，期中選舉後一年美股表現相對強勁；與其因選情觀望，不妨把握震盪，提前分批布局。

2026年美國期中選舉將改選眾議院全部席次及部分參議院席次，共和黨能否守住兩院成為觀察焦點。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，若共和黨維持多數，既有政策較可能延續；若民主黨拿下一院，形成分裂國會，重大法案協商可能更費時，但這不能直接推論美股將下跌。「國會版圖影響的是政策推動的速度與範圍，企業能否持續賺錢、經濟能否維持成長，以及利率是否壓抑估值，才是投資人更該關注的事。」

張榮仁特別指出，油價是連結選情與市場的重要變數。他提到，從1978年至2022年的歷史資料觀察，油價上漲期間，總統所屬政黨在眾議院平均流失31.4席，高於油價下跌期間的6.4席。若美伊衝突延長，推升汽油、運輸及生活成本，民眾對物價的感受可能轉化為執政黨的選舉壓力。不過，油價也會牽動通膨預期與聯準會決策；對美股而言，能源價格能否回穩，以及利率是否隨之緩和，同樣值得關注。

投資人該減碼觀望，還是進場布局？依1950年至2022年共19次期中選舉的歷史統計，若於選舉日買進標普500指數並持有一年，19次皆為正報酬，勝率達100%。張榮仁表示，這項數據顯示，美股在歷次期中選舉後一年具韌性，投資人無須因擔心政黨輪替就急於退出市場。

若等到選舉日才進場，會不會錯過更早的機會？張榮仁指出，民調、政見與席次預測通常會在開票前逐步反映於股價。依「鉅亨買基金」的歷史統計，期中選舉前一個月買進標普500指數，持有一年平均報酬約19%；持有三個月、六個月及一年的表現，也都優於選舉當日才進場。等待結果明朗，可能錯過提前反映的行情。

張榮仁表示，無論共和黨守住國會，或民主黨拿下一院，選後市場終將重新檢視企業營收、獲利與利率走向。與其猜測開票結果，不如提早規劃投入節奏，在震盪中維持投資紀律。看好AI長期需求的投資人，可透過美股、台股或科技股基金定期定額，並預留資金因應選前波動；也可搭配「鉅亨超底王」，在市場達到預設跌幅時分批加碼，降低單一進場時點的影響。