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日股年至今漲四成…放大投資效益 首選日圓計價日股基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信發行日股相關基金表現。(資料來源：CMoney)
投信發行日股相關基金表現。(資料來源：CMoney)

日經225指數近一年更屢次寫下歷史新高，累積漲幅分別近四成，在全球主要股市當中居前段班，統計投信發行日股持股比重超過八成的基金共有六檔，近一年績效表現也是相當亮麗；其中，群益東方盛世基金表現最佳，累積漲幅達45.51%，而野村日本領先基金、元大日本龍頭企業基金也分別有45.01%、40.64%的好成績。

財富管理專家表示，隨著先前國際股市去槓桿壓力釋放，日本股市走勢回穩，鑒於日本股市於企業獲利、評價與資金面仍保優勢，有助日股多頭延續，而對於台灣投資人來說，最簡單便利參與日股行情的方式莫過於布局日股相關基金，可透過於日股持股比重高的產品來介入。

專家指出，值得一提的是，近年來因日圓匯價處於低檔，國人換匯踴躍，手邊有閒置日圓的投資人，也不妨透過配置於日圓計價的日股基金來活化手上日圓，也順勢參與日股成長機會、放大投資效益。觀察投信發行之日股相關基金提供日圓級別的產品共有三檔，分別為群益東方盛世基金、元大日本龍頭企業基金以及第一金量化日本基金，投資人可多加善用。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本實質薪資已連續六個月維持正成長，內需條件逐步改善，企業獲利也持續展現韌性，排除關稅退還及匯率等一次性因素後，2026年4月至6月企業獲利年增約9.3%，而在AI供應鏈股受需求支撐與銀行股受惠升息效應下，市場預估2026年企業獲利可望成長約19%。

此外，日本企業亦持續透過出售交叉持股、提高股利與回購強化股東回饋，加上高市內閣支持度仍處相對高檔，後續外資回流值得期待，綜合前述條件，對日股後市中長期表現正向看待，產業如AI科技相關、光纖光纜、原物料、消費等可留意。

日股 日圓 元大

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