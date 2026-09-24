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AI投資 把握三大機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

AI投資成為熱潮，法人指出，AI投資不只投資AI相關公司而已。投資人可以把握三大投資機會，從掌握創新、布局基礎建設，到分散投資風險，將投資機會從科技產業延伸至電力設備、電網、儲能系統、基礎建設及礦業供應鏈。

貝萊德基本面股票投資團隊亞太區首席策略師貝皞晨（Ben Bei）昨（23）日來台指出，雖然市場每隔幾個月就會擔心AI的資本支出及獲利前景，但我們正進入AI超級周期，AI的普及與商業化速度前所未見，遠超過歷來科技周期。

貝皞晨表示，AI在首項重大產品推出後約三年，使用率已達56%，市場滲透速度不僅超越個人電腦與網際網路早期發展階段，相關企業在年度營收首次突破10億美元後的成長表現，也遠優於過去的雲端與網路企業，顯示AI的快速普及已逐步轉化為實質商業價值。

貝皞晨強調，這波AI投資浪潮背後有獲利成長作為支撐。市場預估，2026年至2030年，AI相關累計資本支出可望達11兆美元，同期累計息前稅前折舊攤銷前（EBITDA）約10兆美元。而隨著AI持續發展，所創造的經濟價值也將逐步從應用與服務往模型、雲端、運算、電力及實體AI擴展，投資機會將涵蓋更完整的硬體供應鏈。整體來看，要建構完整AI投資框架，不僅涵蓋直接受惠創新的科技業，也要包括實體基建，及有助平衡風險的黃金相關配置工具。

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