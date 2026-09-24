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台股商品總規模衝破8兆

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股再度改寫歷史新天價，昨（23）收盤刷新新高價，在漲勢推升下，台股指數商品（ETF）總規模增加315.2億元或0.3%，增至8.01兆元，連續四個交易日刷新歷史新高，也是首次站上8兆元大關；九檔改寫掛牌新高價。

從規模表現上來看，共計有22檔台股ETF規模刷新高，包含元大台灣50（0050）、富邦台50、凱基台灣TOP50、富邦科技、大華優利高填息30、國泰台灣科技龍頭、國泰台灣領袖50、中信關鍵半導體、富邦公司治理、野村臺灣新科技50、主動中信台灣收益、元大臺灣ESG永續、群益台ESG低碳50、FT臺灣永續高息、中信綠能及電動車、富邦台灣半導體、台新臺灣IC設計、FT臺灣Smart、兆豐藍籌30、玉山市值動能50、主動摩根台灣鑫收以及中信臺灣智慧50。

以規模逾千億元的熱門ETF來看，元大台灣50規模攀升至2.4兆元、富邦台50提升至4,809.1億元、凱基台灣TOP 50提升至1,998.3億元、富邦科技1,671.3億元、大華優利高填息30提升至1,579.9億元、國泰台灣科技龍頭1,571.9億元。另外，從昨日收盤價表現觀察，改寫掛牌新高的台股ETF有九檔，分別為富邦摩台、元大電子、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、國泰台灣領袖50、中信臺灣智慧50、富邦淨零ESG50、凱基台灣TOP50以及主動凱基台灣。

法人指出，台股高度受惠AI趨勢，今年以來持續為表現最好的主要股市，預期在主要權值股展望正向下，「第四法人」持續透過市值型ETF，資金逆勢承接大型權值股，不僅成為支撐台股的重要買盤來源，也有望成為台股攻克5萬行情的重要基石。

凱基台灣TOP 50研究團隊表示，AI已逐步由概念走向實際應用與獲利兌現，相關需求正由少數領導企業向更廣泛的供應鏈與受惠產業延伸。因此，建議投資人把握市場震盪帶來重新布局的機會，投資視野逐步從AI基礎建設，擴展至能夠運用AI創造實質效益、且具備獲利支撐與合理評價的企業，避免追逐短期急漲的題材股。

台股 規模 商品

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韓股商品 分批進場

亞洲主要股市受到美股帶動上漲，韓股KOSPI指數昨（23）日盤中衝高到7,153.99點，終場以7,080.92點作收，寫9月收盤最高點。法人表示，韓股漲升重心仍在三星電子與SK海力士，因股價波動大，投資人宜分批進場相關基金操作為宜。

AI代理掀新一波交易熱潮 台美半導體商品拉風

隨個人AI代理與企業AI應用加速發展，帶動晶片、雲端運算、軟體及資料中心需求升溫。法人指出，台灣掌握AI硬體供應鏈關鍵環節，美國則集結全球科技平台與創新企業，投資人可透過台美科技ETF，掌握科技產業長線成長機會。

AI投資 把握三大機會

AI投資成為熱潮，法人指出，AI投資不只投資AI相關公司而已。投資人可以把握三大投資機會，從掌握創新、布局基礎建設，到分散投資風險，將投資機會從科技產業延伸至電力設備、電網、儲能系統、基礎建設及礦業供應鏈。

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