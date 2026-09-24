AI代理掀新一波交易熱潮 台美半導體商品拉風

隨個人AI代理與企業AI應用加速發展，帶動晶片、雲端運算、軟體及資料中心需求升溫。法人指出，台灣掌握AI硬體供應鏈關鍵環節，美國則集結全球科技平台與創新企業，投資人可透過台美科技ETF，掌握科技產業長線成長機會。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，近期美股資金再度明顯集中科技與半導體族群，由Meta Muse個人AI代理掀起的新一波AI交易熱潮，帶動市場重新聚焦AI應用商機，那斯達克與費城半導體指數在晶片股買盤推動下領先走高，也反映市場仍將AI基礎建設支出視為結構性成長趨勢，而不僅是短期題材。

王辰方指出，各大企業正加快導入AI應用，主要科技巨頭間的AI競賽持續升溫。NASDAQ-100匯聚全球大型科技與創新企業，產業橫跨AI晶片、雲端運算、軟體、數位平台及新興科技等領域，隨科技產業快速演進，指數成分與權重也持續反映新世代科技企業崛起，掌握全球科技版圖變化。

台灣則扮演AI供應鏈不可或缺的角色，富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，台灣位居AI產業「五層蛋糕」中的基礎設施與晶片層，是迄今AI投資熱潮主要受益者之一。隨AI代理逐步進入消費者及企業應用場景，背後所需的即時推論、任務協調與資料處理量同步增加，可望推升AI晶片、伺服器及資料中心基礎建設需求，台灣科技供應鏈仍具長期成長動能。面對科技股走高，不要怕追高，當然也並非看到上漲就一次重押，而是不因市場創高，就完全放棄參與長期趨勢的機會。與其反覆猜測高點，不如以定期定額紀律投資降低擇時壓力。

國泰台灣科技龍頭ETF經理人蘇鼎宇分析，台股隨AI投資熱潮走高，但Fed升息後，科技股評價與資金動向更容易牽動短線表現，市場也開始檢視企業能否將AI需求轉化為訂單與獲利。從產業發展來看，代理式AI走向實際應用，運算需求可望由模型訓練延伸至日常使用時的推論，帶動晶片、伺服器、電源及關鍵零組件需求。

展望後市，全球大型科技業資本支出能否延續，以及台灣供應鏈的訂單與獲利表現，將是觀察AI產業動能的重點。