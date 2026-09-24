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韓股商品 分批進場

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

亞洲主要股市受到美股帶動上漲，韓股KOSPI指數昨（23）日盤中衝高到7,153.99點，終場以7,080.92點作收，寫9月收盤最高點。法人表示，韓股漲升重心仍在三星電子與SK海力士，因股價波動大，投資人宜分批進場相關基金操作為宜。

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，高度綁定AI伺服器供應鏈的南韓股市，再度展現強勢抗跌與補漲動能。在半導體領域的現金流貢獻中，光是SK海力士與三星電子兩大韓國記憶體巨頭就占據77.8%的比重。

隨著高頻寬記憶體（HBM）與長約訂單（LTA）比重顯著拉升，韓股半導體雙雄的盈餘能見度已延伸至未來數個季度，充分展現戰略地位。

安聯亞洲半導體主動式ETF經理人蕭惠中表示，美股科技類股近期表現回穩，費城半導體指數走強，帶動亞洲科技股同步反彈，顯示市場資金並未撤離AI產業，而是持續聚焦具長期成長潛力的科技與半導體領域。

投資人現階段更重視「需求看得見、訂單能見度高」的產業環節，值得關注的是高獲利能維持多久。

以記憶體產業為例，在AI基礎建設需求持續擴張帶動下，高頻寬記憶體（HBM）供需仍維持緊俏格局，市場預期相關產業高獲利週期有機會延續至2027年至2028年，為企業獲利提供穩定支撐。

賴昱廷從評價面與獲利表現分析，南韓旗艦企業第2季營業利益多數超越預期，預估未來12個月股東權益報酬率（ROE）高達25.2%，同期美股標準普爾500指數為23.9%。然而韓股遠期本益比（P/E）卻仍深陷歷史低位區間，呈現出相對的估值落差。

面對美債殖利率波動等總體經濟干擾，兼具高ROE與低本益比「物美價廉」特質的韓股，已具備極高的長線價值重估契機。

韓股 商品 SK海力士

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