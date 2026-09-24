台股科技基金紅不讓！前十強近一周報酬率逾8% 全數超越大盤

油價回落、美債殖利率收斂，市場風險偏好回升，資金再度回流科技股，台股基金績效也跟著升溫。隨台股指數連續創高，近周台股科技基金前十強表現同步亮眼，績效全數超越大盤，AI、半導體等科技題材成為主要推手。

根據CMoney統計至昨（22）日，近周台股科技基金前十強報酬率均逾8%，包括：元大高科技漲10.4%、國泰科技生化漲9.44%、安聯台灣科技漲9.40%、玉山科技島漲9.1%、摩根新興科技漲8.9%、兆豐台灣先進通訊漲8.509%、合庫台灣高科技漲8.507%、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技漲8.43%、華南永昌未來科技漲8.40%、永豐領航科技漲8.1%，皆全數超越大盤同期的5%。

另外，若拉長觀察至近六個月，共有12檔台股科技型基金績效均達雙位數以上，且全數超越大盤同期42.5%的漲幅。前五強依序為：景順台灣科技漲69.5%、瀚亞高科技漲67%、元大高科技漲66.3%、摩根新興科技漲54.3%、安聯台灣科技漲49.1%；統一奔騰、國泰科技生化、合庫台灣高科技、兆豐電子基金、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、台新創新科技、群益創新科技等，績效則介於42.8%至46.4%之間，表現亮眼。

安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，近期資金流向已清楚反映市場偏好轉變，投資人更聚焦於「需求看得見、資本支出已承諾」的產業環節。隨著AI模型持續大型化、資料中心建置加速以及GPU叢集規模不斷擴大，高速傳輸需求同步攀升，光通訊技術的重要性也持續提高。投資布局將持續以AI供應鏈為核心主軸，聚焦受惠AI伺服器需求擴張、產業前景明確的次產業機會，並著重企業獲利驗證能力與未來每股稅後盈餘（EPS）成長潛力。

綜合玉山投信、摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，AI科技發展主旋律不變，CSP持續擴大資本支出，AI投資熱潮未見降溫。電力、GPU、HBM、CoWoS等關鍵資源供應不足，資料中心建設受限於供給瓶頸而非需求不足；再從台灣景氣面來看，外銷訂單與出口維持強勁成長，支撐電子供應鏈獲利展望。因此，台股中長期多頭趨勢有撐，建議透過科技型基金逢震盪低接，掌握反彈行情。