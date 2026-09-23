全球固定收益市場正進入更加分化的年代 投資機會也更多

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼（即0.25個百分點），日本央行也如預期再升息1碼，為三個月內第二次升息，是自1990年3月以來兩次升息間隔最短的一次。法人指出，全球固定收益市場正進入更加分化、但同時也蘊含更多投資機會的新時代。

富達國際指出，Fed主席華許維持偏鷹立場，點陣圖也顯示，Fed年底前仍有升息空間，反映抑制通貨膨脹仍是政策核心。展望後市，地緣政治推升長端利率風險，信貸利差仍偏緊俏，短天期債及優質債券較有投資機會。

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人何英信表示，金融市場價格目前已反映，美國、歐元區及日本在年底前仍可能升息。部分新興市場已開始升息，其他多數國家似乎已接近或達到降息循環尾聲。新興國家經濟成長率較高，且債務占國內生產毛額（GDP）比重遠低於成熟市場，突顯體質改善優勢。

貝萊德全球固定收益亞太區主管塞加爾（Navin Saigal）指出，日本持續推進政策正常化，再次提醒投資人，隨著全球主要央行的政策路徑日益分歧，固定收益市場之間的連動性正逐漸下降，市場表現也愈來愈受到當地基本面因素所驅動。這為主動式投資人創造了更多投資機會。