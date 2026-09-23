快訊

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

私校退撫儲金新制 「全人生周期基金」9月底上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
私校退撫儲金新制實施逾16年，教育部將新增「全人生周期基金」為投資選項之一並置於私校自主投資平台。聯合報系資料照
私校退撫儲金新制實施逾16年，教育部將新增「全人生周期基金」為投資選項之一並置於私校自主投資平台。聯合報系資料照

私校退撫儲金新制實施逾16年，已照顧31,637位退休人員。為持續精進與創新，教育部繼2017年推出「人生周期基金」供在職教職員選擇後，於2026年9月30日起新增「全人生周期基金」為投資選項之一並置於私校自主投資平台。

新增選項透過自動化的資產配置機制，除協助教職員在退休前做好退休準備外，更提供教職員在退休後，有紀律提領以享受無虞退休生活。

教育部於2017年推出「人生周期基金」供在職教職員選擇，其年齡在37歲以下配置於積極型，並隨年齡增長逐步提高穩健型及保守型比重，62歲以上至65歲配置於保守型，65歲退休後即可領出。

現若選擇「全人生周期基金」，教職員年齡在40歲以下全部配置於積極型，之後每年由積極型轉出4%至穩健型，65歲以上全數配置於穩健型，一直到90歲或生命終點，涵蓋在職期間與退休提領期間的全人生階段。

依「全人生周期基金」研究試算結果，以「純新制30年資」大學教授為例，至65歲時帳戶平均金額為1,514萬餘元，提領率為4.5%，每月可領5.6萬餘元（所得替代率約 41%），至90歲時帳戶仍留有1,984萬餘元；「純新制30年資」高中老師也有相近的效果。

「全人生周期基金」不是只有純新制現職人員可以選擇，現在即將退休人員亦可選擇，差別在於新制年資長短，效果必然不同。

以純新制25年資高中老師至65歲帳戶平均金額為806萬元為目標，65歲退休後至85歲時每月可領3.1萬元類比，若即將退休人員目前帳戶金額未達806萬元目標，可配合以下二項要件達成：

第一，退休時須將舊制年資領取的退休金存入全人生周期基金；第二，建議儘早辦理「增額提撥」，若較晚提撥，則需加大提撥額度，方能達到研究試算效果。

私校退撫儲金屬「職業退休金」，而配合私校退撫新制施行，另有「公保年金」作為基本保障，且具備終身給予與隨通膨調整之特性。以30年資之高中及大學老師為例，每月可提供2.1萬餘元及2.4 萬餘元之給付，因此教職員選擇全人生周期基金進行投資時，無須過度擔憂資產波動風險。

此外，私校退撫儲金是以全球投資為主，由私校退撫儲金管理會董事代表、專家學者及投資顧問嚴格把關。

三類型投資組合自2013年3月成立以來，截至2026年8月31日止之「年平均報酬率」及「累積報酬率」，保守型為3.49%及47.19%、穩健型為10.35%及139.83%、積極型為12.81%及173.02%，展現了穩健且具競爭力的長期投資成果。

私校 基金 人生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞退新制自提率破20% 總人數逾158.3萬人

少子女化連鎖骨牌效應 未來要工作到80歲才能退休？

2,300萬教育基金掀熱議！凱基證券試算20年複利 時間可能比本金更珍貴

高齡續保勞保 年金給付增

相關新聞

富坦新興月收益基金 放閃

隨投資人消化美國聯準會（Fed）升息1碼（即0.25個百分點）的消息，創高的殖利率與油價回落，搭配AI交易題材熱度再次升溫，推升美股那斯達克指數創新高，也一舉拉抬與美股連動度高的台股順利突破6月下旬高點，再創歷史新高。

台新00416A 10/5開募

台新投信總經理葉柱均指出，台新投信規模從去年11月底約5,000億元，成長到目前約9,000億元，往兆元投信邁進。產品上推陳出新，領先業界推出國內首檔聚焦中小股本的台股主動式ETF「主動台新臺灣中小ETF（00416A）」，將於10月5日開始募集。

台美韓AI黃金三角 展望佳

半導體族群近期走勢凌厲，相關主題的基金也同步走強，法人指出，全球AI軟硬體供應鏈中，美國掌控算力研發與軟體生態、台灣引領晶片代工與光通訊封裝、韓國則壟斷核心記憶體產能，三者緊密鏈結構築出無法撼動的「美台韓AI黃金三角」，AI半導體行情可望延續至2027年。

專家看投資 喊多元配置

美國聯準會（Fed）及日本央行上周都升息1碼（即0.25個百分點），歐洲央行（ECB）今年來已升息2碼，市場預期年底前都還有升息空間。法人指出，短期內，貨幣政策的不確定性將持續，建議投資組合應多元分散，透過成長資產與韌性資產來因應不確定的金融環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。