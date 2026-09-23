私校退撫儲金新制 「全人生周期基金」9月底上路

私校退撫儲金新制實施逾16年，已照顧31,637位退休人員。為持續精進與創新，教育部繼2017年推出「人生周期基金」供在職教職員選擇後，於2026年9月30日起新增「全人生周期基金」為投資選項之一並置於私校自主投資平台。

新增選項透過自動化的資產配置機制，除協助教職員在退休前做好退休準備外，更提供教職員在退休後，有紀律提領以享受無虞退休生活。

教育部於2017年推出「人生周期基金」供在職教職員選擇，其年齡在37歲以下配置於積極型，並隨年齡增長逐步提高穩健型及保守型比重，62歲以上至65歲配置於保守型，65歲退休後即可領出。

現若選擇「全人生周期基金」，教職員年齡在40歲以下全部配置於積極型，之後每年由積極型轉出4%至穩健型，65歲以上全數配置於穩健型，一直到90歲或生命終點，涵蓋在職期間與退休提領期間的全人生階段。

依「全人生周期基金」研究試算結果，以「純新制30年資」大學教授為例，至65歲時帳戶平均金額為1,514萬餘元，提領率為4.5%，每月可領5.6萬餘元（所得替代率約 41%），至90歲時帳戶仍留有1,984萬餘元；「純新制30年資」高中老師也有相近的效果。

「全人生周期基金」不是只有純新制現職人員可以選擇，現在即將退休人員亦可選擇，差別在於新制年資長短，效果必然不同。

以純新制25年資高中老師至65歲帳戶平均金額為806萬元為目標，65歲退休後至85歲時每月可領3.1萬元類比，若即將退休人員目前帳戶金額未達806萬元目標，可配合以下二項要件達成：

第一，退休時須將舊制年資領取的退休金存入全人生周期基金；第二，建議儘早辦理「增額提撥」，若較晚提撥，則需加大提撥額度，方能達到研究試算效果。

私校退撫儲金屬「職業退休金」，而配合私校退撫新制施行，另有「公保年金」作為基本保障，且具備終身給予與隨通膨調整之特性。以30年資之高中及大學老師為例，每月可提供2.1萬餘元及2.4 萬餘元之給付，因此教職員選擇全人生周期基金進行投資時，無須過度擔憂資產波動風險。

此外，私校退撫儲金是以全球投資為主，由私校退撫儲金管理會董事代表、專家學者及投資顧問嚴格把關。

三類型投資組合自2013年3月成立以來，截至2026年8月31日止之「年平均報酬率」及「累積報酬率」，保守型為3.49%及47.19%、穩健型為10.35%及139.83%、積極型為12.81%及173.02%，展現了穩健且具競爭力的長期投資成果。