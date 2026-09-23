美聯準會升息底定 全球平衡配置廣納機會

美國聯準會睽違三年啟動升息，儘管「抑制通膨為先」的政策前景已較為明朗，但面對當前中東局勢未明、公債殖利率上行與美國期中選舉將屆等多重變數，市場擔憂政策緊縮恐壓抑風險偏好並催化波動度進一步上揚。

觀察自1958年以來歷史美國首度啟動升息經驗，聯準會升息前六月至後六月期間，美股平均漲幅達12.6%，後一年也仍有平均4.4%表現。富蘭克林證券投顧指出，評估後續升息路徑，聯準會仍將審慎評估經濟數據，且因通膨大致仍處下行軌道，預估這波應屬溫和升息，美國公債殖利率攀升更多是反映高成長+高資本需求+高實質利率的結果。

富蘭克林證券投顧建議，在偏高利率環境下，預期現階段景氣與獲利基本面將維持正向，風險性資產穩中走升趨勢不變，建議投資人可透過全球平衡型產品為核心，一方面跳脫債券為收益來源的傳統思維，並擴大非美區域配置，掌握更多全球輪動機會。

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人何英信表示，全球成長與通膨前景仍受美伊衝突影響而面臨不確定性，IMF年中雖小幅下修2026年全球成長預期並預估前景分化，一方面地緣衝突對石油進口國及脆弱經濟體形成壓力，但AI需求則支撐已深度融入全球科技供應鏈的國家。整體而言，IMF仍預期新興市場成長將快於成熟市場，儘管能源推升整體通膨，但核心通膨在多數國家有望維持相對穩定。

何英信指出，金融市場價格目前已反映，美國、歐元區及日本在2026年剩餘時間內仍可能升息。新興市場部分國家已開始升息，而多數其他國家似乎已接近或達到降息循環尾聲，僅有少數例外。儘管全球財政前景仍是結構型隱憂，核心成熟市場尤為明顯，部分新興市場債務指標亦有所惡化，但多數國家債務占GDP比重遠低於成熟市場，凸顯其體質改善優勢。

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金聚焦全球股、債、匯市機會，且非美市場配置比重較高，目前有超過六成布局在非美區域，股票部位以歐美優質龍頭股為主，債券則側重全球政府債，約有兩成新興債部位，廣泛掌握非美貨幣升值機會。而在產業配置也相對分散與聚焦多元機會，不侷限美股與科技題材。