專家看投資 喊多元配置

美國聯準會（Fed）及日本央行上周都升息1碼（即0.25個百分點），歐洲央行（ECB）今年來已升息2碼，市場預期年底前都還有升息空間。法人指出，短期內，貨幣政策的不確定性將持續，建議投資組合應多元分散，透過成長資產與韌性資產來因應不確定的金融環境。

景順（Invesco）亞太區（日本除外）客戶投資解決方案主管漢彌爾頓（Christopher Hamilton）昨（22）日舉行記者會指出，全球金融、貿易和地緣政治出現新秩序，投資人在建構分散多元的投資組合時，應考慮三大現象，也就是政府債務、貨幣貶值風險、去全球化。

漢彌爾頓表示，2009年以來的經驗顯示，貨幣政策很少符合市場預期。半年前，市場人士預期的是央行降息而非升息，但現在市場預期成熟市場央行都還會繼續升息。

漢彌爾頓表示，美國財政赤字持續擴大，高利率環境進一步推升債務與赤字，市場對傳統美債與美元的信任度下降，進而強化黃金及實質資產的吸引力。在去全球化與重組供應鏈時，供應鏈安全（尤其是能源安全）被視為經濟穩定及韌性的核心，AI更助長能源及其他關鍵礦物的需求。

在新的全球金融秩序下，漢彌爾頓分析，金價受惠於四大驅動力，也就是分散化、抗通貨膨脹、安全資產及供需。歷史數據顯示，黃金與股票、債券的相關性都低。當市場面臨地緣政治風險時，投資人對於黃金等貴金屬的需求會明顯增加。

景順統計顯示，S&P 500指數的集中度處於歷史高檔，市值前五大企業占市值比重超過27%。不過，統計今年前七個月，小型股、價值股及非美股票的漲幅都優於美股七雄漲幅。漢彌爾頓建議，投資人宜擴大市場參與廣度。

整體來看，漢彌爾頓認為，投資組合可以分成兩大類。成長資產包括全球股票、私募股權、風險投資和成長型信用資產等。至於通膨與韌性配置資產，則配置基礎建設、房地產、大宗商品（如銅、鋁、天然氣、黃金）及防禦性利差資產。