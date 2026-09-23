富坦新興月收益基金 放閃

隨投資人消化美國聯準會（Fed）升息1碼（即0.25個百分點）的消息，創高的殖利率與油價回落，搭配AI交易題材熱度再次升溫，推升美股那斯達克指數創新高，也一舉拉抬與美股連動度高的台股順利突破6月下旬高點，再創歷史新高。

法人指出，近期即便有如Anthropic執行長阿莫戴建議放緩先進AI模型發展速度的呼籲，但市場似乎迅速消化此項利空而進一步走強，主因在於資料中心的半導體與電力基建等都是多年期投資，眾多計畫已進入規畫、採購或建設階段，不易因為短期市場情緒改變就立即取消。

據估計，美國超大型雲端供應商仍維持龐大資本支出規畫，2025至2031年全球AI基礎建設資本支出累計可能接近9兆美元規模。亞洲擁有完整的AI基建產業鏈，包含晶片設計、晶圓製造、先進封裝、記憶體、伺服器、零組件、電力設備等業者均可望顯著受惠。

理財專家指出，除了直接布局相關股票資產之外，投資人也可留意兼具股票成長潛力與債券收益防護的新興市場平衡型基金，降低單一資產波動對投資組合的衝擊，又可穩健參與這波AI投資快速擴張浪潮，兼具股票成長、債券收益與動態風險管理機制，可作為參與新興市場多頭行情的核心配置選項。

觀察境外基金銷售，平衡型基金往往是最為吸金的類型。

以最近三個月淨申購前十大的平衡型基金來看，擁有較高純度亞洲AI題材股的富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金，本月以來上漲1.63%居冠、近六個月上漲16.02%，相比十檔平衡型基金同期平均分別為負0.18%與9.72%，短中期績效相當具有競爭力。

據了解，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金由集團三大團隊協同管理，透過股、債與現金部位動態調整平衡風險，股票部位著重亞洲AI概念股與結構性成長趨勢，債券則尋找新興國家高殖利率、政策轉機及匯率機會。