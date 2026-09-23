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台美韓AI黃金三角 展望佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

半導體族群近期走勢凌厲，相關主題的基金也同步走強，法人指出，全球AI軟硬體供應鏈中，美國掌控算力研發與軟體生態、台灣引領晶片代工與光通訊封裝、韓國則壟斷核心記憶體產能，三者緊密鏈結構築出無法撼動的「美台韓AI黃金三角」，AI半導體行情可望延續至2027年。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，中美高層即將展開會談，若雙方關係短期趨於和緩，科技出口相關族群的投資情緒亦有機會改善，加上AI產業持續推出新產品與新應用，半導體設計、晶圓代工、封裝測試及IC設計等族群有望同步受惠。

AI產業仍受三大長期趨勢支撐，包括全球AI資本支出持續擴張、高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝等關鍵技術需求持續成長，以及亞洲半導體供應鏈戰略地位不斷提升。

巴黎銀行財富管理指出，AI資本支出維持高檔，有利於記憶體價格維持強勢，半導體獲利成長動能也可望持續強勁。近期投資人降低風險部位後，相關產業的布局機會也逐步浮現，但波動度仍可能偏高。

不過，考量整體市場評價已處於相對高檔，投資人宜採取選擇性布局，維持多元配置。

指數編製機構ICE Data Indices公布NYSE美國50指數9月季度調整，新增半導體股，統一投信表示，半導體作為數位化的硬體設備核心，受惠各產業與科技技術的結合。

德州儀器深耕類比IC市場，受惠工業及汽車電子長期成長趨勢；科磊為半導體製程控制與檢測設備領導廠商，掌握先進製程與晶片品質檢測關鍵技術，在AI晶片擴產中扮演重要角色。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF研究團隊表示，今年該ETF報酬率翻倍，其他包括富邦台灣半導體、野村台灣新科技50、群益半導體收益及中信關鍵半導體等表現都相當不錯，看好半導體長期結構性成長的投資人，可逢低分批布局、建立核心部位的關鍵時點。

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台美韓AI黃金三角 展望佳

半導體族群近期走勢凌厲，相關主題的基金也同步走強，法人指出，全球AI軟硬體供應鏈中，美國掌控算力研發與軟體生態、台灣引領晶片代工與光通訊封裝、韓國則壟斷核心記憶體產能，三者緊密鏈結構築出無法撼動的「美台韓AI黃金三角」，AI半導體行情可望延續至2027年。

專家看投資 喊多元配置

美國聯準會（Fed）及日本央行上周都升息1碼（即0.25個百分點），歐洲央行（ECB）今年來已升息2碼，市場預期年底前都還有升息空間。法人指出，短期內，貨幣政策的不確定性將持續，建議投資組合應多元分散，透過成長資產與韌性資產來因應不確定的金融環境。

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