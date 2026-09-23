台新00416A 10/5開募

台新投信總經理葉柱均指出，台新投信規模從去年11月底約5,000億元，成長到目前約9,000億元，往兆元投信邁進。產品上推陳出新，領先業界推出國內首檔聚焦中小股本的台股主動式ETF「主動台新臺灣中小ETF（00416A）」，將於10月5日開始募集。

葉柱均表示，該ETF鎖定股本小於80億元，市值在前250大，爆發力強，主動式操作上更有彈性，幫助投資人掌握中小利基股的長線爆發力行情。

2026年市場聚焦權值股，不過展望2027年，台股獲利增速換檔與供應鏈分化，台股獲利年增率將從2026年的65%降到2027年的29%，超額報酬核心將由「題材上漲」走向「獲利兌現與企業差異」，將造就台股主動選股新浪潮，尤其是ETF資金漸往小股本靠攏，中小股本公司更有表現空間。

主動台新臺灣中小ETF經理人沈建宏表示，美國期中選舉將於11月舉行，根據歷史經驗，在美國總統任期中，美股在第二年期中選舉前半年呈現低報酬、高波動特徵，但隨著民調逐漸明朗，市場信心在接近選舉日及選後快速修復，加上2027年美股企業獲利持續成長，配合往年大選前一年通常是總統任期內股市表現最佳的一年，預期第4季美股有望重啟漲勢，屆時台股追隨美股節奏，延續2027年的多頭行情。

而根據統計，美國期中選舉後三個月、六個月與一年的台股報酬，股本低於80億元的中小型股平均報酬皆優於股本大於80億元的大型股。

主動台新臺灣中小ETF是目前國內唯一高度鎖定股本80億元（含）以下、基本面強、成長潛力佳的個股的台股主動式ETF。主要是看好小股本籌碼輕，更具股價爆發力，運用經理人洞察好時機，主動挖掘基本面強，未來具成長潛力的小股本公司，完整布局台灣六大AI浪潮優勢產業鏈。

沈建宏表示，高盛證券預估，AI算力需求將以每年約400%的速度爆發式增長，AI仍在成長趨勢上，台股後市仍有機會創新高，中小利基股表現可望勝出。