升息掀債市分化？投資級債逆勢吸金4.2億美元

美國聯準會正式啟動三年來首次升息，全球債市表現漲跌互見。根據美銀引述EPFR統計，截至16日當周，全球債券基金資金流向分化，其中投資等級債券基金最受市場青睞，單周淨流入4.2億美元，顯示在利率波動環境下，高品質收益資產仍具吸引力。

事實上，聯準會三年來首次升息，點陣圖及主席華許發言釋放進一步緊縮訊號。隨後因為油價回落，及市場認為升息後利率不確定性降溫，美國10年期公債殖利率一度觸及5%後回降。債市漲跌互見，其中新興市場公司債與主權債表現最弱，通膨連結債與機構MBS漲幅則相對較高。

安聯投信表示，此次升息反映聯準會在地緣政治風險升溫及通膨壓力仍具韌性的情況下，優先維持物價穩定的政策考量。聯準會最新點陣圖與主席華許談話亦釋出偏鷹訊號，顯示貨幣政策仍將維持審慎立場。不過，隨後受惠於國際油價回落，以及市場對升息後政策路徑逐漸明朗，美國10年期公債殖利率雖一度逼近5%，其後已自高點回落。

從債市表現觀察，各類資產走勢分化，新興市場主權債及公司債表現相對承壓，通膨連結債與機構MBS則表現較為突出。安聯投信認為，在聯準會主席華許傾向淡化前瞻指引、強調依據經濟數據決策的背景下，市場對未來政策走向的不確定性有望逐步降低，有利投資焦點重新回歸經濟基本面及企業獲利表現。

安聯投信指出，此次升息主要是在企業投資維持強勁、就業市場具備韌性的環境下進行，顯示美國經濟仍具穩健擴張基礎。若未來通膨進一步受到控制，政策亦將保有調整空間，因此應正面看待聯準會展現的政策彈性。隨著短期不確定性逐步淡化，市場有望重返基本面主導的投資環境。