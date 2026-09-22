投資級債維持淨流入 配置宜聚焦收益與韌性

美國聯準會正式啟動三年來首次升息，全球債市表現漲跌互見。根據美銀引述EPFR統計，截至2026年9月16日當周，全球債券基金資金流向分化，投資等級債券基金最受市場青睞，單周淨流入4.2億美元，顯示在利率波動環境下，高品質收益資產仍具吸引力。

安聯投信表示，聯準會三年來首次升息，點陣圖及主席華許發言釋放進一步緊縮訊號。隨後因為油價回落，及市場認為升息後利率不確定性降溫，美國10年期公債殖利率一度觸及5%後回降。債市漲跌互見，其中新興市場公司債與主權債表現最弱，通膨連結債與機構MBS漲幅則相對較高。

安聯投信表示，這次升息反映聯準會在地緣政治風險升溫及通膨壓力仍具韌性的情況下，優先維持物價穩定的政策考量。聯準會最新點陣圖與主席華許談話亦釋出偏鷹訊號，顯示貨幣政策仍將維持審慎立場。不過，隨後受惠於國際油價回落，以及市場對升息後政策路徑逐漸明朗，美國10年期公債殖利率雖一度逼近5%，其後已自高點回落。

觀察債市表現，各類資產走勢分化，新興市場主權債及公司債表現相對承壓，通膨連結債與機構MBS則表現較為突出。安聯投信認為，在聯準會主席華許傾向淡化前瞻指引、強調依據經濟數據決策的背景下，市場對未來政策走向的不確定性有望逐步降低，有利投資焦點重新回歸經濟基本面及企業獲利表現。

安聯投信指出，這次升息主要是在企業投資維持強勁、就業市場具備韌性的環境下進行，顯示美國經濟仍具穩健擴張基礎。若未來通膨進一步受到控制，政策亦將保有調整空間，因此應正面看待聯準會展現的政策彈性。隨著短期不確定性逐步淡化，市場有望重返基本面主導的投資環境。

近期油價上揚、通膨壓力升溫及美國製造業數據優於預期，使市場對利率維持高檔的預期再度增強。受此影響，非投資級債殖利率升至16個月來高點，信用利差亦擴大至近六周高位，反映市場風險偏好趨於保守，資金持續流向品質較佳的固定收益資產。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，目前有三項市場變數值得持續關注。首先是地緣政治風險。雖然市場對相關事件的敏感度已較過去下降，但短期仍可能因突發消息而出現情緒波動；其次是通膨走勢，整體方向雖仍朝向回落發展，但服務業價格壓力與能源價格波動，仍可能帶來階段性反彈風險；第三則是美國期中選舉。從歷史經驗來看，選舉前市場波動往往有所增加，但若經濟基本面維持穩健，選後通常有助於市場情緒回穩並重拾動能。

許家豪表示，高利率環境並不代表成長機會消失，而是投資策略需要更重視風險管理與資產配置效率。相較於過去低利率甚至零利率時代，現階段收益率重新定價後，投資人反而擁有更多透過固定收益資產獲取穩定報酬的機會。

在資產配置方面，可採取「股六債四」的多元配置策略，以複合型資產作為核心部位。債券布局則可優先聚焦高品質、短天期公司債及浮動利率債，以降低利率風險，同時搭配信用債、新興市場債等多元複合債策略，兼顧收益機會與風險分散效果；至於信用風險較高的CCC等級債券，則建議審慎看待。

許家豪強調，面對市場波動，投資重點並非放棄成長，而是提升投資組合承受波動的能力。在經濟成長維持韌性、企業獲利仍具支撐下，透過股債並重、多元資產配置，仍有機會在不確定環境中掌握收益與成長契機。