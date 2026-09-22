美股基金淨流入居冠 AI長線行情未變

美國聯準會升息一碼後，市場最大不確定因素暫告解除，帶動成熟市場表現回穩。根據EPFR統計，截至2026年9月16日止一周，全球資金持續輪動，其中美股基金轉為淨流入，並以637.6億美元居各類股票基金之冠，顯示資金風險偏好逐步回升。

安聯投信表示，近期市場雖受到AI投資成長放緩疑慮、能源價格波動及通膨壓力干擾，但在聯準會政策路徑明朗後，市場焦點可望重新回歸企業獲利與產業基本面，尤其AI相關產業長期成長趨勢依舊穩固。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，上周前半段市場一度受到AI開發進度疑慮及通膨擔憂影響而震盪，但隨聯準會如預期升息，市場逐步消化政策風險，加以下半年以來供應鏈中斷問題出現改善跡象，油價漲勢趨緩，進一步舒緩市場對通膨的憂慮。

洪華珍指出，聯準會主席華許重申控制通膨仍是政策首要目標，但隨升息落地，市場不確定性明顯下降，帶動風險性資產表現回暖。從產業面觀察，全球AI基礎建設仍處於長期擴張初期，無論是雲端服務供應商（CSP）、主權AI計畫，或企業級AI應用部署，皆持續推升算力需求。

洪華珍表示，持續看好Blackwell及Vera Rubin平台帶動的新一波升級循環，相關效益已擴散至CPU、高頻寬記憶體（HBM）、先進封裝及高速光通訊等領域，美國科技產業中長期成長方向依舊明確。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，近期聯準會升息與市場雜音雖造成科技股及半導體類股波動加劇，但市場目前正處於評價修正與資金重新配置階段，而非產業趨勢反轉。目前市場最大的疑慮集中於AI需求是否即將放緩，但若從產業數據觀察，無論AI伺服器、HBM、高速傳輸、先進封裝或CoWoS等關鍵環節，需求依舊強勁，部分供應鏈甚至仍面臨供不應求情況。

蕭惠中表示，近期資金流向已清楚反映市場偏好轉變，投資人更聚焦於「需求看得見、資本支出已承諾」的產業環節。隨著AI模型持續大型化、資料中心建置加速及GPU叢集規模不斷擴大，高速傳輸需求同步攀升，光通訊技術的重要性也持續提高。

蕭惠中分析，愈接近AI實際部署端的硬體供應商，其營運表現愈能直接反映AI基礎建設需求，因此持續成為市場資金優先布局方向。AI產業發展仍有龐大基礎建設缺口待填補，包括先進製程、高頻寬記憶體、先進封裝、光通訊及資料中心等領域，未來數年皆可望持續受惠全球AI資本支出擴張。對掌握關鍵技術與產業競爭力的亞洲半導體龍頭企業而言，近期市場震盪反而提供中長期布局機會。