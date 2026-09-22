美國聯準會（Fed）及日本央行上周都升息1碼（即0.25個百分點），市場預期，Fed、日本及歐洲央行都可能繼續升息。面臨高利率環境，法人建議，可多元配置股票及債券，尤其投資人持有新興市場股債比重仍低，建議適度加碼。

貝萊德智庫分析，利率走高與股市強勁，未必相互矛盾，關鍵在於推動殖利率的原因何在。當殖利率走高反映的是更強的投資與經濟成長時，隨之而來的獲利強度就有助於抵銷上揚的資金成本。

因此，貝萊德維持加碼美股與AI，並且重新將新興市場股票上調為加碼，因為新興市場提供另一種參與AI供不應求主題的方式。

貝萊德指出，市場預估，未來 12個月MSCI 新興市場指數的獲利成長率將超過 34%，高於MSCI美國指數的約20%。不過，新興股票的預估本益比僅約10倍，美股則接近20倍，這相當於50%的折價，且新興市場的評價落在20年歷史區間的最低10%之內。

美元若持續走弱，可能為新興市場帶來額外支撐，因為有助於改善金融環境、支撐當地貨幣吸引外資流入。不過，貝萊德認為，美元走弱與資金流入增加，是額外的利多，而不是看好新興市場的核心理由。

貝萊德指出，表面上來看，新興市場近期的漲勢來自不同地區與產業，但背後其實都受到同一條主線驅動，也就是AI 時代的資源稀缺。南韓與台灣位居半導體、記憶體與硬體供應鏈的核心，拉丁美洲（包括巴西）則提供建置AI 所需的原物料與實體基礎建設。

富蘭克林投顧表示，美國通貨膨脹大致仍處下行軌道，評估本波應屬溫和升息。投資人可藉機建構較高殖利率的債券投資組合，以兼具較高殖利率收益與貨幣升值機會的新興國家當地債，搭配受惠美國強韌企業表現且利率敏感度低的美國非投資等級公司債，作為長期債券核心配置。