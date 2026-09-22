台股基金分批布局 專家：可搭配美股、全球股票型商品分散風險

美國聯準會（Fed）相隔三年升息1碼（即0.25個百分點），投資人擔心重啟升息循環。法人指出，與其猜測Fed下一步動向，不如將焦點放回企業獲利，並把市場拉回視為分批布局的機會，加碼台股、美股及科技股。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，雖然企業獲利成長速度可能由先前高速擴張逐步回歸常態，但AI資本支出具備高度延續性與擴散效應，加上記憶體價格維持上升趨勢，企業獲利仍將是支撐台股最重要的基本面力量。

市場普遍預期2027年台股企業獲利仍有20%至30%的成長空間，在獲利持續上修支撐下，台股多頭架構尚未改變。

至於市場不時出現的雜音，蕭惠中認為，投資人與其關注市場情緒或新聞標題，更應聚焦企業實際資本支出規模、供應鏈訂單能見度，以及AI產品商業化進展。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，利率影響的是市場願意給多少評價，企業獲利才是決定股價長期方向的關鍵。

科技巨頭也不會因為一次升息便停止對AI的投資，而是會更加重視資本效率以及回收速度，供應鏈完整的台灣仍將是主要受惠的市場。

張榮仁表示，那斯達克100指數近一年獲利成長22.3%，未來一年的增幅預估能達到47.8%；台灣加權指數近一年獲利成長50.9%，未來一年預估仍達47.5%，顯示AI需求已從市場題材轉化為實際訂單與獲利。

永豐投信分析指出，短期台股難免受Fed政策動向及國際事件等不確定因素影響而波動，但中長線來看，全球 AI 資本支出持續強勁成長、企業獲利向上，加上亞洲半導體供應鏈優勢明顯，台股中長期多頭格局未變。

張榮仁指出，目前台股表現仍相對強勢，但考量產業集中度高、波動較大，可透過台股基金借重經理人的選股與調整能力，再搭配美國或全球股票型基金分散風險。

進場方式則可採定期定額、分批買進，或在市場急跌時自動加碼，以紀律取代對利率轉折的猜測，穩健參與AI與企業獲利的長期成長。