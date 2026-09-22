聽新聞
0:00 / 0:00

台股基金分批布局 專家：可搭配美股、全球股票型商品分散風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美國聯準會（Fed）相隔三年升息1碼（即0.25個百分點），投資人擔心重啟升息循環。法人指出，與其猜測Fed下一步動向，不如將焦點放回企業獲利，並把市場拉回視為分批布局的機會，加碼台股、美股及科技股。（路透）
美國聯準會（Fed）相隔三年升息1碼（即0.25個百分點），投資人擔心重啟升息循環。法人指出，與其猜測Fed下一步動向，不如將焦點放回企業獲利，並把市場拉回視為分批布局的機會，加碼台股、美股及科技股。（路透）

美國聯準會（Fed）相隔三年升息1碼（即0.25個百分點），投資人擔心重啟升息循環。法人指出，與其猜測Fed下一步動向，不如將焦點放回企業獲利，並把市場拉回視為分批布局的機會，加碼台股、美股及科技股。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，雖然企業獲利成長速度可能由先前高速擴張逐步回歸常態，但AI資本支出具備高度延續性與擴散效應，加上記憶體價格維持上升趨勢，企業獲利仍將是支撐台股最重要的基本面力量。

市場普遍預期2027年台股企業獲利仍有20%至30%的成長空間，在獲利持續上修支撐下，台股多頭架構尚未改變。

至於市場不時出現的雜音，蕭惠中認為，投資人與其關注市場情緒或新聞標題，更應聚焦企業實際資本支出規模、供應鏈訂單能見度，以及AI產品商業化進展。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，利率影響的是市場願意給多少評價，企業獲利才是決定股價長期方向的關鍵。

科技巨頭也不會因為一次升息便停止對AI的投資，而是會更加重視資本效率以及回收速度，供應鏈完整的台灣仍將是主要受惠的市場。

張榮仁表示，那斯達克100指數近一年獲利成長22.3%，未來一年的增幅預估能達到47.8%；台灣加權指數近一年獲利成長50.9%，未來一年預估仍達47.5%，顯示AI需求已從市場題材轉化為實際訂單與獲利。

永豐投信分析指出，短期台股難免受Fed政策動向及國際事件等不確定因素影響而波動，但中長線來看，全球 AI 資本支出持續強勁成長、企業獲利向上，加上亞洲半導體供應鏈優勢明顯，台股中長期多頭格局未變。

張榮仁指出，目前台股表現仍相對強勢，但考量產業集中度高、波動較大，可透過台股基金借重經理人的選股與調整能力，再搭配美國或全球股票型基金分散風險。

進場方式則可採定期定額、分批買進，或在市場急跌時自動加碼，以紀律取代對利率轉折的猜測，穩健參與AI與企業獲利的長期成長。

台股基金 台股 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股ETF 科技型當家

Fed升息…行情有望回歸基本面 台美日韓股四投信按讚

Fed升息台股會跌多久？近3次歷史數據揭答案：1個月平均跌3.99％、3年漲33.74％

台股震盪輪動 優先布局主動市值ETF卡位長線行情

相關新聞

台股基金分批布局 專家：可搭配美股、全球股票型商品分散風險

美國聯準會（Fed）相隔三年升息1碼（即0.25個百分點），投資人擔心重啟升息循環。法人指出，與其猜測Fed下一步動向，不如將焦點放回企業獲利，並把市場拉回視為分批布局的機會，加碼台股、美股及科技股。

外資賣亞股 韓印最慘

在美國聯準會（Fed）開會當周，外資普遍賣超新興亞股，僅買超馬來西亞，賣超主要集中在韓股及印股。台股上周遭外資先賣後買，全周失血金額降到2億美元，且全周逆勢收紅，累計今年以來漲幅達64.7%，緊逼韓股的66.2%。展望後市，Fed政策確定後，資金陸續回歸，有利指數續攻新高。

新興股債 適度加碼

美國聯準會（Fed）及日本央行上周都升息1碼（即0.25個百分點），市場預期，Fed、日本及歐洲央行都可能繼續升息。面臨高利率環境，法人建議，可多元配置股票及債券，尤其投資人持有新興市場股債比重仍低，建議適度加碼。

金融+能源 基金多元布局

受聯準會政策預期改變、對科技業資本支出攀升的擔憂及地緣政治影響，資金由成長股輪動至價值與防禦股。法人指出，投資人聚焦單一主題投資恐面臨風格板塊輪動風險；面對市場環境快速變化，兼顧AI創新趨勢與美國核心產業龍頭的多元布局策略，可望更有效掌握長期投資機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。