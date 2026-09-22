金融+能源 基金多元布局

受聯準會政策預期改變、對科技業資本支出攀升的擔憂及地緣政治影響，資金由成長股輪動至價值與防禦股。法人指出，投資人聚焦單一主題投資恐面臨風格板塊輪動風險；面對市場環境快速變化，兼顧AI創新趨勢與美國核心產業龍頭的多元布局策略，可望更有效掌握長期投資機會。

美股羅素1000相關指數今年初至今價值股上漲23.1%，表現優於成長股漲幅4.1%與防禦股漲幅8.7%，尤其近三個月價值股上漲8.3%、防禦股上漲3.7%，表現明顯勝過成長股下跌3.9% 。

國泰投顧表示，在大型科技龍頭維持強勁的財報下，維持對相關企業正面看法，投資人除科技成長股外，同時多元布局具現金流穩定及獲利成長的產業，如金融與能源等板塊持股，以提升投資組合的分散度與風險調整後報酬。其中，隨美國整體利率環境有望維持高檔，銀行及金融業有望持續受惠於較佳的獲利環境，預估今年每股稅後盈餘（EPS）成長17.23%；能源則因地緣政治風險攀升，今年以來上漲41.4%，為11大板塊表現最佳產業，預估今年EPS成長88.96% 。

專家表示，分散投資不等於一定要降低股票比重，對投資期間較長、能承受較大波動的投資人而言，持有台股基金之外，再搭配美股基金，是延伸資產成長動能的方式。由於台股強項集中於半導體、AI伺服器及電子供應鏈；美股除了科技業，亦涵蓋金融、醫療、消費、工業與通訊服務等產業。