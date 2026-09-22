外資賣亞股 韓印最慘

在美國聯準會（Fed）開會當周，外資普遍賣超新興亞股，僅買超馬來西亞，賣超主要集中在韓股及印股。台股上周遭外資先賣後買，全周失血金額降到2億美元，且全周逆勢收紅，累計今年以來漲幅達64.7%，緊逼韓股的66.2%。展望後市，Fed政策確定後，資金陸續回歸，有利指數續攻新高。

今年來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額下滑到15.8億美元，賣超則以對南韓賣超1,199億美元最多，其次是賣超台股376.7億美元、印度的257.5億美元；主要新興亞股以韓、台漲最多，再來是泰國漲26.8%，但印尼跌26.1%最弱。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，市場提前反映升息預期，在Fed決策公布後，市場焦點有望重回AI產業趨勢與企業基本面。展望後市，AI供應鏈獲利成長、新平台出貨放量、輝達訂單能見度延伸、市場風險偏好回升，多項利多因素預期將持續發酵，台股有望由先前輪動整理逐步轉向多頭擴散格局。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，在選股策略上，核心配置以AI為主，包括雲端AI零組件（電源╱散熱╱滑軌╱PCB）、半導體建廠供應鏈╱先進封測設備、矽智財、測試介面、光通訊等族群；加上鎖定具備題材及落後補漲股區間操作，逢低尋找獲利成長明確但評價回落至合理水準的個股；傳產則看好電力相關供應鏈為主。

印度上周遭外資賣超，第3季以來的買超縮小到32億美元。群益印度中小基金經理人向思穎表示，油價逐步回落，有助於降低印度能源進口與通貨膨脹壓力，並支撐外資回流的預期，後市有望回穩。印度股市評價具上行空間，投資人可逢低加碼印度相關基金，以卡位補漲行情。

越南股市今年以來由負轉正報酬。中國信託投信表示，越南基本面與資本市場同步迎來正向催化。越南政府持續擴大基礎建設與科技投資，並積極吸引中國大型企業參與AI、數位基建、交通運輸、綠能、資料中心及儲能等領域，有助帶動當地固定資本形成與供應鏈升級，也進一步強化越南在東南亞製造及科技產業鏈中的戰略地位。