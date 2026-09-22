聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣亞股 韓印最慘

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

在美國聯準會（Fed）開會當周，外資普遍賣超新興亞股，僅買超馬來西亞，賣超主要集中在韓股及印股。台股上周遭外資先賣後買，全周失血金額降到2億美元，且全周逆勢收紅，累計今年以來漲幅達64.7%，緊逼韓股的66.2%。展望後市，Fed政策確定後，資金陸續回歸，有利指數續攻新高。

今年來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額下滑到15.8億美元，賣超則以對南韓賣超1,199億美元最多，其次是賣超台股376.7億美元、印度的257.5億美元；主要新興亞股以韓、台漲最多，再來是泰國漲26.8%，但印尼跌26.1%最弱。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，市場提前反映升息預期，在Fed決策公布後，市場焦點有望重回AI產業趨勢與企業基本面。展望後市，AI供應鏈獲利成長、新平台出貨放量、輝達訂單能見度延伸、市場風險偏好回升，多項利多因素預期將持續發酵，台股有望由先前輪動整理逐步轉向多頭擴散格局。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，在選股策略上，核心配置以AI為主，包括雲端AI零組件（電源╱散熱╱滑軌╱PCB）、半導體建廠供應鏈╱先進封測設備、矽智財、測試介面、光通訊等族群；加上鎖定具備題材及落後補漲股區間操作，逢低尋找獲利成長明確但評價回落至合理水準的個股；傳產則看好電力相關供應鏈為主。

印度上周遭外資賣超，第3季以來的買超縮小到32億美元。群益印度中小基金經理人向思穎表示，油價逐步回落，有助於降低印度能源進口與通貨膨脹壓力，並支撐外資回流的預期，後市有望回穩。印度股市評價具上行空間，投資人可逢低加碼印度相關基金，以卡位補漲行情。

越南股市今年以來由負轉正報酬。中國信託投信表示，越南基本面與資本市場同步迎來正向催化。越南政府持續擴大基礎建設與科技投資，並積極吸引中國大型企業參與AI、數位基建、交通運輸、綠能、資料中心及儲能等領域，有助帶動當地固定資本形成與供應鏈升級，也進一步強化越南在東南亞製造及科技產業鏈中的戰略地位。

亞股 外資 韓股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed升息…行情有望回歸基本面 台美日韓股四投信按讚

全球市場迎升息考驗 資金撤出股票ETF…轉向收益型ETF與商品資產

台指期夜盤強攻48K大關！法人提醒後市關鍵

台股ETF 科技型當家

相關新聞

台股基金分批布局 專家：可搭配美股、全球股票型商品分散風險

美國聯準會（Fed）相隔三年升息1碼（即0.25個百分點），投資人擔心重啟升息循環。法人指出，與其猜測Fed下一步動向，不如將焦點放回企業獲利，並把市場拉回視為分批布局的機會，加碼台股、美股及科技股。

外資賣亞股 韓印最慘

在美國聯準會（Fed）開會當周，外資普遍賣超新興亞股，僅買超馬來西亞，賣超主要集中在韓股及印股。台股上周遭外資先賣後買，全周失血金額降到2億美元，且全周逆勢收紅，累計今年以來漲幅達64.7%，緊逼韓股的66.2%。展望後市，Fed政策確定後，資金陸續回歸，有利指數續攻新高。

新興股債 適度加碼

美國聯準會（Fed）及日本央行上周都升息1碼（即0.25個百分點），市場預期，Fed、日本及歐洲央行都可能繼續升息。面臨高利率環境，法人建議，可多元配置股票及債券，尤其投資人持有新興市場股債比重仍低，建議適度加碼。

金融+能源 基金多元布局

受聯準會政策預期改變、對科技業資本支出攀升的擔憂及地緣政治影響，資金由成長股輪動至價值與防禦股。法人指出，投資人聚焦單一主題投資恐面臨風格板塊輪動風險；面對市場環境快速變化，兼顧AI創新趨勢與美國核心產業龍頭的多元布局策略，可望更有效掌握長期投資機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。